ЗС РФ запустили ракети по Україні, але сили ППО перехопили їх ще в небі: подробиці атаки

За інформацією Повітряних сил, загалом було перехоплено 4 крилаті ракети в повітряному просторі України. Для атаки противник використав 5 літаків і попередньо обійшлося без наслідків.

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У ніч на 27 серпня російські окупанти знову вдалися до обстрілу мирних українських міст. Системи протиповітряної оборони продемонстрували ефективний результат. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що українські військові в результаті щільної роботи перехопили одразу чотири повітряні цілі. Йдеться про крилаті ракети таких типів: Х-101, Х-55 і Х-555.

Їх запустили представники ЗС РФ з повітряного простору Російської Федерації в районі Енгельса і для цього використовувалося 5 літаків.

"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей ймовірно хибні, інформації про влучання не надходило", — продовжили в Повітряних силах.

У Повітряних силах поділилися результатами роботи ППО після чергової атаки Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічна атака по мирних містах: подробиці

Спочатку з'явилися дані про те, що після оголошення тривоги система ППО почала працювати в Черкаській області. Цю інформацію підтвердив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

"Увага. Підвищена небезпека. В області працює ППО", — написав керівник регіону.

Попередньо обійшлося без наслідків, більше інформації від місцевої влади не надходило.

Також ППО працювала і в районі столиці, про що написали представники Київської міської військової адміністрації в Telegram. Очільник відомства Сергій Попко зазначив, що силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі вдалося знищити.

Обійшлося без руйнувань, жертв і постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одеській області і для цього противник вкотре оновив тактику обстрілів. Окупанти перед нанесенням ударів розмістили ракетоносці в Азовському морі. Таким чином окупанти вишукують нові маршрути для ракет в обхід української ППО.