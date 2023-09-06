Блекаути до 10 години: експерти розповіли, чи готова Україна до опалювального сезону

За півтора місяця в Україні стартує опалювальний сезон, але досі незрозуміло, наскільки енергетика країни готова до зими, яка відбуватиметься під загрозою обстрілів з боку ЗС РФ.

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У середу, 6 вересня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що українські атомні електростанції (АЕС) готові до зими на 70%, електромережі — на 98%, а теплові електростанції (ТЕС) — на 30%. Йшлося про планові роботи. А ось генеруюче обладнання, за словами Зеркаль, відновлено лише на одну третину. Тому якщо Україна не прискорить ремонт об'єктів, доведеться сидіти без електрики. Також Зеркаль додала, що для захисту ТЕС від атаки російських дронів збиралися будувати великі саркофаги, однак роботи поки що на початковому етапі, і всі фахівці мають 45 днів, щоб остаточно підготуватися до зими.

Щойно заяви розлетілися ЗМІ, їх спростували в Міненерго. У відомстві повідомили, що Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики, а наведена нею інформація про стан ремонтної кампанії на енергооб'єктах не відповідає дійсності. У міністерстві, як і раніше, просять посилатися на офіційну інформацію від 8 серпня, згідно з якою відремонтовані або перебувають у процесі ремонту:

24 енергоблоки теплових станцій — 62% від загальної кількості;

32 гідроагрегати - 68% від загальної потужності гідроелектростанцій;

5 атомних блоків із 9 завершили, 4 — перебувають у процесі ремонту;

70% теплоелектроцентралей відремонтовано, 30% — у процесі ремонту;

"Усі ці дані Міненерго говорять про те, що ремонтна кампанія йде за планом. З боку компанії "Укренерго" є майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Зокрема, високовольтні підстанції вже відновлені до довоєнного стану", — каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відключення будуть

"Говорити про значне відновлення потужностей не доводиться. Минулого року метою ракетних ударів росіян були підстанції — об'єкти, які відповідають за передачу електроенергії, біля гідроелектростанцій, теплових електростанцій. І коли їх атакували, вже тоді було зрозуміло, що повністю відремонтувати за літо їх неможливо", — каже Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук .

За словами експерта, основна маса фінансових і матеріальних ресурсів іде на планові ремонти. І з великою ймовірністю, цифри, які в травні озвучив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький — на той момент вдалося оперативно усунути близько 70% пошкоджених об'єктів — кардинально не змінилися.

"Коли йдеться про оперативні роботи, це не означає, що потужність підстанції повністю відновили. Якщо підстанція пропускає мільйон кВт, її відновили оперативно на 70%, вона взимку не пропустить більше, ніж половину потужності, а ймовірність аварійних випадків підвищиться. Вважаю, що в нинішньому сезоні відключень буде більше. У ДТЕК Дніпропетровської області вже говорили, що треба готуватися до відключень по 4-8 годин, я думаю, це оптимістичний прогноз, і сміливо можна готуватися до відключень до 10 годин", — каже експерт.

За словами Корольчука, найбільш проблемні регіони: Київська, Харківська, Львівська, Хмельницька та Одеська області.

"Але відключати будуть скрізь. Тому що енергосистема пов'язана, і відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима", — додає Корольчук.

Експерт також зазначає, що захистити станції саркофагами, про що згадала Зеркаль, не встигнуть.

"Для цього потрібні роки, а не 45 днів. Мене раніше запитували, чи можна заховати підстанції під землю. Це теж неможливо. Зараз їх обкладають бетонними блоками, це допомагає від осколків снарядів. Але якщо будуть наносити точкові ракетні удари, тоді історія інша. Зима буде складною. Минулого року ми пережили зиму за рахунок того, що вона була теплою", — додає Корольчук.

Раніше експерти говорили Фокусу, що навіть якщо багатогодинних відключень взимку не уникнути, є генератори, які встановлюють на насосних станціях, на котельнях, завдяки чому буде тепло і вода .

Фокус також писав про те, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, РФ найімовірніше продовжить атакувати енергетичну систему України під час опалювального сезону, тому зараз важливо сформувати багаторівневий захист для енергетичних об'єктів.