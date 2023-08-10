В українській армії вже створено 17 ударних рот БПЛА, – Мінцифри (відео)

До кінця цього року виробництво безпілотників в Україні зросте у 100-110 разів, але цього, як вважають у відомстві, все одно недостатньо.

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В українські війська вже інтегровані 17 рот БПЛА. Михайло Федоров, керівник Мінцифри, на конференції iForum 2023 повідомив подробиці.

Він наголосив, що значення БПЛА є дуже важливим. З його слів, можна багато зробити для деокупації території.

Створені роти дронів з операторами активно розвиваються. На сьогодні 40 компаній отримали дозвіл на реалізацію безпілотників державі. До кінця року це буде 60-70 організацій. З його слів, в Україні розвивається виробництво дронів.

Потрібно збільшувати кількість БПЛА, станцій супутникового зв'язку. Також він підтвердив знищення за один місяць 194 танків.

З його слів, до кінця цього року виробництво дронів в Україні зросте у 100-110 разів, але цього все одно недостатньо. Дронів треба стільки, щоб Росія більше ніколи не захотіла наступати в нашому напрямку.

"Чим більше у нас БПЛА і якість зв'язку, тим швидше ми можемо виконувати різні оборонні і контрнаступальні операції для де окупації нашої країни", – пояснив посадовець.

Федоров вважає, що сьогодні БПЛА вже фактично стають ефективнішими за артилерію на полі бою. Він також виступає за їх відокремлення в окремий рід військ.

Очільник Мінцифри сказав, що трикутник першочергових завдань для України сьогодні має виглядати наступним чином:

збільшувати кількість БПЛА

збільшувати кількість станцій супутникового зв'язку (Starlink, яких уже завезено до України 40 тисяч)

розвивати доктрини застосування дронів за принципами НАТО

Нагадаємо, 10 серпня співвласник компанії AirUnit Андрій Штепа розповів Фокусу, що українські інженери розробляють унікальні бойові дрони з автоматичною системою наведення, які мають збільшити ефективність ударів по російських окупантах. В Україні вже створюють перші FPV-дрони з самонаведенням.