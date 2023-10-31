"Имеем широкий спектр": в ССО рассказали об украинских дронах, которые применяют в бою (видео)

В ряды Сил обороны стали много украинских разработчиков и инженеров, которые хотят создать БПЛА, аналогов которых нет в мире.

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Командующий Сил специальных операций (ССО) Виктор Хоренко заявил, что сейчас в российско-украинской войне начали широко применяться дроны. Об этом он сообщил в интервью "ТСН".

"Мы видим, как перестраиваются боевые действия. Если в начале 2022-го года не так широко применялись дроны, то сейчас они широко применяются в различных задачах: будь это воздух, земля, вода или под водой", — сказал Виктор Хоренко.

По его словам, Украина имеет широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, многие о которых не рассказывают. Хоренко отметил, что в ряды стали много украинских разработчиков и инженеров, которые хотят создать БПЛА, аналогов которых нет в мире. Сейчас проводятся много разработок и испытаний. В частности, Украина будет использовать воздушное, надводное, подводное и наземное пространство.

Виктор Хоренко отметил, что обучение операторов ССО все еще занимает много времени, однако это не два-три года, как было раньше. Он рассказал, когда есть возможность, применяется техника, а не жизни людей. В СМИ публикуют только часть работы.

Напомним, 30 октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что некоторые предприятия Российской Федерации, которые изготавливают ракеты и дроны, находятся в зоне досягаемости беспилотных летательных аппаратов. В результате на этих предприятиях регулярно происходят взрывы.

25 октября вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил, что по упрощенной процедуре утвердили новые образцы украинских FPV-дронов и разведывательных БПЛА. По его словам, отныне беспилотники быстрее будут отправлять на фронт.