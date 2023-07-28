"Офіційно нова професія": у Києві студентів навчать керувати будь-якими дронами

Будь-який українець може вступити до коледжу й опанувати нову спеціальність уже після 9 класу, вона стане в пригоді й після війни.

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Київський фаховий коледж із посиленою військовою та фізичною підготовкою першим у країні відкрив нову спеціальність, де студентів навчать професійно керувати безпілотниками. Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про спеціальність 8990 "Оператор дистанційно керованих апаратів". Вона з'явилася в національному класифікаторі професій з ініціативи навчального закладу. Вступити до коледжу та пройти навчання на оператора дронів можна вже після 9 класу.

"Це перший коледж в Україні, який відкрив нову спеціальність з БПЛА. Та й взагалі, це з ініціативи коледжу нова професія офіційно з'явилася в класифікаторі", — написала Семенова.

Депутатка столичної міськради запевнила, що фінансуватимуть нову освітню ініціативу з міської цільової програми "Захисник Києва". Свого часу на її реалізацію з 2022 по 2024 рік виділили 110,7 млн гривень.

На сайті коледжу абітурієнтів інформують, що під час навчання вони опанують такі дисципліни, як:

електроніка;

роботехніка;

програмування мікроконтролерів;

налаштування об'єктів керування;

підводні, надводні, наземні та повітряні дистанційно керовані апарати.

По закінченню навчання випускники повинні будуть уміти керувати всіма типами БПЛА, налаштовувати та програмувати параметри їхньої роботи, оцінювати ситуацію на місцевості для ефективного управління летальними апаратами. Диплом про закінчення Київського фахового коледжу за спеціальністю "Оператор дистанційно керованих апаратів" дає можливість працювати з дронами у сфері сільського господарства, оцінювання місцевості та в секторі безпеки й оборони.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року стало відомо, що Україна підготувала 10 тисяч операторів безпілотників. За словами віцепрем'єра, військово-політичне керівництво країни також має намір запустити 60 ударних рот безпілотників і трансформувати доктрину застосування БПЛА.

А в липні 2022 року в Україні почали навчати перших операторів БПЛА для "Армії дронів" ЗСУ. Під час тренувань військові відпрацьовували справжні льотні завдання, вчилися маскуватися та опановували інші навички, які стануть у пригоді на полі бою.