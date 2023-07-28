"Официально новая профессия": в Киеве студентов научат управлять любыми дронами

Любой украинец может поступить в колледж и освоить новую специальность уже после 9 класса, она пригодится и после войны.

Related video

Киевский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой первым в стране открыл новую специальность, где студентов научат профессионально управлять беспилотниками. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в своем Telegram-канале.

Речь идет о специальности 8990 "Оператор дистанционно управляемых аппаратов". Она появилась в национальном классификаторе профессий по инициативе учебного заведения. Поступить в колледж и пройти обучение на оператора дронов можно уже после 9 класса.

"Это первый колледж в Украине, который открыл новую специальность по БПЛА. Да и вообще, это по инициативе колледжа новая профессия официально появилась в классификаторе", — написала Семенова.

Депутат столичного горсовета заверила, что финансировать новую образовательную инициативу будут с городской целевой программы "Защитник Киева". В свое время на ее реализацию с 2022 по 2024 год выделили 110,7 млн гривен.

На сайте колледжа абитуриентов информируют, что во время обучения они овладеют такими дисциплинами, как:

электроника;

роботехника;

программирование микроконтролеров;

настройка объектов управления;

подводные, надводные, наземные и воздушные дистанционно управляемые аппараты.

По окончанию обучения выпускники должны будут уметь управлять всеми типами БПЛА, настраивать и программировать параметры их работы, оценивать ситуацию на местности для эффективного управления летальными аппаратами. Диплом об окончании Киевского профессионального колледжа по специальности "Оператор дистанционно управляемых аппаратов" дает возможность работать с дронами в сфере сельского хозяйства, оценки местности и в секторе безопасности и обороны.

Напомним, в начале мая 2023 года стало известно, что Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников. По словам вице-премьера, военно-политическое руководство страны также намерено запустить 60 ударных рот беспилотников и трансформировать доктрину применения БПЛА.

А в июле 2022 года в Украине начали обучать первых операторов БПЛА для "Армии дронов" ВСУ. Во время тренировок военные отрабатывали настоящие летные задачи, учились маскироваться и осваивали другие навыки, которые пригодятся на поле боя.