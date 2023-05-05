Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников, — Федоров

По словам вице-премьера, военно-политическое руководство страны также намерено запустить 60 ударных рот беспилотников и трансформировать доктрину применения БПЛА.

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Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников в рамках проекта "армия дронов". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов научили за это время. То есть "Армия дронов" — это комплексное развитие сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения", — заявил министр.

Он добавил, что планируется запустить 60 ударных рот беспилотников. Вторая цель – трансформация доктрины применения БПЛА.

Напомним, украинская компания SkyFall разработала и выпускает отечественные ударные беспилотники под названием Vampire ("Вампир").

Тем временем, завод в Одессе выпускает до 500 боевых дронов в месяц. Военные при помощи инженеров собирают три типа БПЛА для разведки и нанесения ударов стоимостью до $1000.

В апреле 2022 года стало известно, что США впервые передали Украине дроны Switchblade 300. Их уже успешно применяют для поражения живой силы ВС РФ.

К примеру, в марте 2023 года появилось видео, как ССО ВСУ уничтожили группу российских военных дроном Switchblade 300. Оккупанты закрепились на холме в Донецкой области и отбивались от БПЛА антидроновыми пушками, которые не смогли помешать американскому аппарату.