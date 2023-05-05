Україна підготувала 10 тисяч операторів безпілотників, — Федоров

За словами віцепрем'єра, військово-політичне керівництво країни також має намір запустити 60 ударних рот безпілотників і трансформувати доктрину застосування БПЛА.

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Україна підготувала 10 тисяч операторів безпілотників у межах проєкту "Армія дронів". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нещодавно ми закінчили першу частину проєкту навчання пілотів БПЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто "Армія дронів" — це комплексний розвиток сфери БПЛА як із точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування", — заявив міністр.

Він додав, що планується запустити 60 ударних ротів безпілотників. Друга мета — трансформація доктрини застосування БПЛА.

Нагадаємо, українська компанія SkyFall розробила та випускає вітчизняні ударні безпілотники під назвою Vampire ("Вампір").

Водночас завод в Одесі випускає до 500 бойових дронів на місяць. Військові за допомогою інженерів збирають три типи БПЛА для розвідки та завдання ударів вартістю до $1000.

У квітні 2022 року стало відомо, що США вперше передали Україні дрони Switchblade 300. Їх уже успішно застосовують для ураження живої сили ЗС РФ.

Наприклад, у березні 2023 року з'явилося відео, як ССО ЗСУ знищили групу російських військових дроном Switchblade 300. Окупанти закріпилися на пагорбі на Донеччині та відбивалися від БПЛА антидроновими гарматами, які не змогли перешкодити американському апарату.