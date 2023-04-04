В Україні виробляють ударні дрони Vampire за $10 000: розкриті характеристики

Безпілотники від SkyFall підіймають боєприпаси вагою до 15 кг і знищують російські танки у будь-який час доби.

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Українська компанія SkyFall розробила та випускає вітчизняні ударні безпілотники під назвою Vampire ("Вампір"). Журналісти сайту ITC побували на підприємстві та розпитали про подробиці проєкту.

Як розповів керівник SkyFall, команда інженерів почала працювати над ударним безпілотником у червні 2022 року, вже маючи досвід створення розвідувальної моделі. Перші два прототипи виглядали непереконливо, але згодом компанія виправила недоліки, зокрема зробила корпус із легкого карбонового волокна та більш надійну систему зв'язку. Частина деталей друкують на власних 3D-принтерах, що знижує вартість виробництва. Але навіть при цьому ціна за одним БПЛА починається від $10 тис.

Vampire є досить великим гексакоптером, що підіймає корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 км. Завдяки цьому він може скидати на супротивника різні типи боєприпасів: термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні, щоб ефективно вражати різні типи цілей, у тому числі танки та іншу бронетехніку ЗС РФ.

Дрони Vampire на складі SkyFall Фото: Скріншот

Інженери оснастили Vampire тепловізором для роботи вночі. Перше покоління дронів отримало тепловізійний модуль з роздільною здатністю 320х240, який дозволяє розглянути цілі у темряві на відстані близько 120 метрів. Розробники кажуть, що сам дрон у темний час доби помітити та збити досить складно, адже росіянам потрібні тепловізійні приціли або прилади нічного бачення, щоб потрапити зі стрілецької зброї. Одного разу один з "Вампірів" був підбитий ВС РФ, але зміг повернутися завдяки високій міцності та витривалості.

Гексакоптер використовує для зв'язку як радіочастоти, так і GPS, оператор управляє апаратом з допомогою спеціального пульта. За автономність Vampire відповідають два акумулятори, розміщені з обох боків, у нижній частині знаходиться система скидання боєприпасів. Сам дрон досить важкий, тому його доводиться перевозити на вантажівці, проте стійки для пропелерів складаються, забезпечуючи компактність.

Дрони Vampire у складеному вигляді Фото: itc.ua

Попри захист зв'язку, росіяни можуть заглушити сигнал між оператором та "Вампіром" — у такому разі гексакоптер продовжить летіти, доки не поверне "контакт". Якщо ж зв'язок пропадає надовго, то батареї розряджаються, і дрон падає на землю, вибухаючи або спалахуючи при ударі.

Однією з переваг Vampire є простота управління. Співробітники SkyFall запевняють, що їхні інструктори можуть навчити операторів з нуля всього за 3 години.

Пульт керування дроном Vampire Фото: Скріншот

Характеристики дрона Vampire (Gen2)

Дальність зв'язку: 10 км.

Дальність зв'язку: 6 км.

Висота польоту: 400 м.

Швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження.

Час польоту: 37 хв без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.

Vampire схожі українські дрони під назвою "Кажан", які нещодавно показали ЗСУ. Він може скидати 82-мм та 120-мм міни, а також протитанкові міни загальною вагою до 20 кг.

Тим часом завод в Одесі випускає до 500 бойових дронів на місяць. Військові за допомогою інженерів збирають три типи БПЛА для розвідки та завдання ударів вартістю до $1000.