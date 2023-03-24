"Найкраще, що є у ЗСУ": військові показали, як працює український дрон "Кажан" (відео)

Гексокоптер дозволяє захисникам України атакувати живу силу та техніку ЗС РФ, а також віддалено мінувати дороги.

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Дрони українського виробництва під назвою "Кажан" знищують російські війська з повітря. Військовослужбовець із позивним "Балу" розповів про особливості літального апарату у коментарі телеканалу ICTV.

Безпілотний гексакоптер піднімає та скидає боєприпаси вагою до 20 кг, призначені для ураження бойової техніки та живої сили ЗС РФ. Це можуть бути 82-мм та 120-мм міни, а також протитанкові міни. Система скидання дозволяє "Кажан" влаштовувати бомбардування, завдаючи ударів прямо по цілях противника, або дистанційно мінувати територію.

"Найкраще показує себе в дистанційному мінуванні або скиданні боєприпасів на нерухомі цілі. У цьому йому немає рівних. Для розвідки він, звичайно, не підходить, але для бойової роботи — це найкраще, що є", — заявив Балу.

Незважаючи на значні розміри, "Кажан" розвиває швидкість до 120 км/год, тому по ньому досить складно потрапити зі стрілецької зброї. Дрон простий в управлінні, але для ефективного обслуговування пілотам потрібні інженерні навички. БПЛА обладнано оптичною камерою денного бачення з 10-кратним збільшенням, а також камерою з тепловізором для роботи вночі.

У жовтні писали, що дрони "Кажан" передали спецпідрозділу ГУР "KRAKEN" у Харкові. Як розповіли бійці, вони вже успішно застосовували їх у бою, атакуючи окупантів 60-мм, 82-мм та 122-мм мінами. Заряду акумуляторів вистачає на 40 хвилин роботи.

У січні росіяни заявили про захоплення дрона ЗСУ під Бахмутом. Літальний апарат, схожий на "Кажан", ніс чотири гранати, але не встиг скинути їх на позиції окупантів.