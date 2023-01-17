"Легка ціль": ЗС РФ заявила про збиття дрона-бомбардувальника ЗСУ під Бахмутом (відео)

Захоплений безпілотник схожий на український гексакоптер Кажан, представлений у жовтні 2022 року.

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Військові Росії нібито збили великий український дрон-бомбардувальник на околицях Бахмута Донецької області. Так заявив російський телеканал "Звезда", який курує Міністерство оборони РФ.

За словами кореспондента Ігоря Лапіка, російським солдатам вдалося збити безпілотник за допомогою стрілецької зброї. БПЛА-гексакоптер (оснащений шістьма гвинтами) ніс чотири гранати, які, мабуть, не встиг скинути на позиції окупантів. Крім того, він оснащений двома акумуляторами та відеокамерою нічного бачення.

"Він літає на бензині, дуже шумно, і в темряві на ньому світяться червоні лампочки, тому це сама собою доступна та легка ціль", — заявив російський журналіст.

В опублікованому ролику можна помітити, що у дрона пошкоджено одну зі стійок, на якій кріпиться гвинт, швидше за все, ця поломка і стала причиною приземлення. На вигляд апарат нагадує український гексакоптер "Кажан", який волонтери показали восени 2022 року. Як мінімум три таких БПЛА передали спецпідрозділу ГУР "KRAKEN", полку СЗГ "Азов" та Національній гвардії.

Стверджується, що "Кажан" оснащений спеціальною системою кріплення та скидання боєприпасів у вигляді пазів і мотузок з кільцями-замками, що розкриваються за командою оператора. Завдяки високій вантажопідйомності (до 20 кг) він може нести до трьох 60-мм, 82-мм та 122-мм хв. Швидкість польоту складає 120 км/год, а тривалість польоту — до 40 хвилин. Цілі допомагає знаходити камера з 10-кратним зумом та простим тепловізором.

У грудні з'явилася інформація, що ЗСУ створили флот дронів-бомбардувальників для знищення РФ. Військові показали кілька моделей БПЛА, здатних нести та скидати важкі боєприпаси.

Писали також, що у Львові збирають для ЗСУ дрони-бомбардувальники за $3300. Вони можуть нести снаряди вагою до 2 кг і мають чотири незалежні механізми для скидання.