"Легкая цель": ВС РФ заявили о сбитии дрона-бомбардировщика ВСУ под Бахмутом (видео)

Захваченный беспилотник похож на украинский гексакоптер "Кажан", представленный в октябре 2022 года.

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Военные России якобы сбили крупный украинский дрон-бомбардировщик в окрестностях Бахмута Донецкой области. Так заявил российский телеканал "Звезда", который курирует Министерство обороны РФ.

По словам корреспондента Игоря Лапика, российским солдатам удалось сбить беспилотник с помощью стрелкового оружия. БПЛА-гексакоптер (оснащен шестью винтами) нес четыре гранаты, которые, вероятно, не успел сбросить на позиции оккупантов. Кроме того, он оснащен двумя аккумуляторами и видеокамера ночного видения.

"Он летает на бензине, очень шумно, и в темноте на нем светятся красные лампочки, поэтому это сама по себе доступная и легкая цель", — заявил российский журналист.

В опубликованном ролике можно заметить, что у дрона повреждена одна из стоек, на которой крепится винт, скорее всего, эта поломка и стала причиной приземления. По внешнему виду аппарат напоминает украинский гексакоптер "Кажан", который волонтеры показали осенью 2022 года. Как минимум три таких БПЛА передали спецподразделению ГУР "KRAKEN", полку ССО "Азов" и Национальной гвардии.

Утверждается, что "Кажан" оснащен специальной системой крепления и сброса боеприпасов в виде пазов и веревок с кольцами-замками, раскрывающимися по команде оператора. Благодаря высокой грузоподъемности (до 20 кг) он может нести до трех 60-мм, 82-мм и 122-мм мин. Скорость полета составляет 120 км/ч, а продолжительность полета — до 40 минут. Цели помогает находить камера с 10-кратным зумом и простым тепловизором.

В декабре появилась информация, что ВСУ создали флот дронов-бомбардировщиков для уничтожения РФ. Военные показали несколько моделей БПЛА, способных нести и сбрасывать тяжелые боеприпасы.

Писали также, что во Львове собирают для ВСУ дроны-бомбардировщики за $3300. Они могут нести снаряды весом до 2 кг и имеют четыре независимых механизма для сброса.