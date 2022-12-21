Украина выставила против РФ флот тяжелых дронов-бомбардировщиков (видео)

Украинские инженеры разработали разные системы для сброса боеприпасов с воздуха, но неизвестно, какие из них реально используют ВСУ.

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С начала войны в Украине создали множество различных беспилотников, способных атаковать противника тяжелыми бомбами. Издание Forbes рассказало о некоторых из них.

Очень часто военным необходимо поражать несколько целей за один запуск беспилотника, поэтому инженеры разработали несколько "многозарядных" моделей. В декабре 226-й батальон 127-й бригады территориальной обороны из Харькова показал крупный самодельный квадрокоптер, к которому народные умельцы приделали шесть пластиковых труб для вертикального сброса бомб.

В октябре в Сети появилось видео аналогичного беспилотника, в котором говорится, будто он несет шесть 82-мм мин весом около 3 кг каждая. В ролике аппарат сбрасывает по два боеприпаса за раз.

Летом появилась информация, что ВСУ получили несколько беспилотников-минометов Revolver 860 производства тайваньской компании Dronevision. Они оснащены "барабанами", вмещающими по восемь 60-мм мин. Dronevision заявила, что не поставляла свои боевые дроны в Украину, хотя они могли попасть в страну через Польшу. Так или иначе, пока нет ни одного подтверждения того, что ВСУ используют Revolver 860.

Однако в августе украинские военные показали "эскадрилью бомбардировщиков", состоящую из трех аппаратов с механизмами для сброса боеприпасов. Военнослужащий в ролике отметил, что они оснащены камерами ночного видения для работы в темное время суток.

Шестнадцатого декабря в Telegram опубликовали видео с тремя тяжелыми БПЛА-бомбардировщиками, среди которых засветилась уже знакомая модель с трубами и внушительного вида аппарат с двумя вращающимися "барабанами" и заявленной полезной нагрузкой до 20 кг.

В июле аналитик OSINTtechnical показал, как украинцы переделали коммерческий дрон DJI Matrice 300, прикрепив к нему самодельный механизм для бомбардировок. Он вмещает 8 модифицированных гранат VOG-17, которые сбрасывает по команде оператора.

Forbes отмечает, что все вышеперечисленные модели показывали во время демонстраций или тренировок, поэтому неизвестно, используются ли они в бою. Зато в октябре военные из Чечни, так называемые "кадыровцы", сбили украинский беспилотник, который атаковал российские войска с воздуха. Судя по изображениям, это британский грузовой дрон Malloy T-150, который поднимает полезную нагрузку до 22 кг и пролетает более 30 км. В мае Великобритания отправила несколько таких в Украину, вероятно, их модифицировали для сброса бомб.

В октябре воины белорусского добровольческого полка имени Кастуся Калиновского показали в Telegram, как с помощью DJI Matrice сбрасывают на ВС РФ 120-мм мину. Такие снаряды весят около 11 кг, поэтому взрыв получается намного мощнее, чем от обычной мины или гранаты, он может уничтожить танк или укрепленный блиндаж.

Восемнадцатого декабря юрист Святослав Прокопчук разместил видео бомбардировки россиян на Кинбурнской косе возле села Покровское Николаевской области. Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ВСУ нанесли удар с помощью дрона, созданного украинскими волонтерами. Взрыв получился настолько мощным, что россияне заподозрили Украину в применении ядерного оружия.

Большие БПЛА могут нести другое оружие, помимо гранат и мин. В сентябре 98-й батальон территориальной обороны "Азов-Днепр" продемонстрировал квадрокоптер, вооруженный парой направленных вниз 66-мм реактивных установок. Выстрел из таких гранатометов должен быть значительно точнее бомбардировки, особенно в ветреную погоду, но использование украинскими военными таких дронов пока не подтверждено.

Большие дроны стоят от $20 000, тогда как маленькие квадрокоптеры можно купить примерно на $2000, их сложнее перевозить, но легче модифицировать благодаря высокой грузоподъемности. Аналитики ожидают в 2023 году увидеть массовое производство дронов-бомбардировщиков и применение стандартизированных моделей в полевых условиях. Пока же в Украине существует огромное количество разных конструкций, которые сложно систематизировать.

Ранее писали, что в Харьковской области ВСУ получили новые украинские дроны-бомбардировщики "Кажан". Эти мультикоптеры могут переносить 60-мм, 82-мм и 122-мм мины, летая со скоростью до 120 км/ч.