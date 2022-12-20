Приняли за ядерный взрыв: Виталий Ким рассказал, как ВСУ атаковали россиян с дрона (видео)
Мощный удар обеспечила термобарическая бомба весом 9 килограммов, которую сбросили с украинского дрона.
Украинские военные успешно применили ударный беспилотник и нанесли мощный удар по позициям российской армии на Кинбурнской косе. Руководитель Николаевской областной военной администрации рассказал подробности в эфире телеканала "Эспрессо".
18 декабря юрист Святослав Прокопчук опубликовал в Facebook видео меткого попадания дронов в жилой дом возле села Покровское на Кинбурнской косе, где укрылись российские военные — оно является одним из трех населенных пунктов Николаевской области, которые до сих пор удерживают оккупанты. Журналисты "Эспрессо" обратили внимание: россияне в социальных сетях пишут, будто ВСУ применили там тактическое ядерное оружие.
Виталий Ким опроверг эти слухи и заявил, что украинские военные с помощью БПЛА сбросили на оккупантов 9-килограммовый термобарический снаряд, которыми часто пользуются. Россияне настолько не ожидали бомбардировки с дрона такой мощности и на таком расстоянии, поэтому подняли панику.
"На видео все выглядит довольно серьезно, но на самом деле это разработки наших волонтеров, которые доработали кое-что. Сейчас мы доделаем пару-тройку таких штук — один поедет на Бахмут, а несколько будут работать в нашей полосе", — поделился Виталий Ким.
Ранее эксперт Валерий Яковенко рассказал, что украинский дрон "Сокол-300" сможет наносить удары по Крыму и России. В зависимости от комплектации беспилотник может пролетать от 1300 до 3000 км.
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