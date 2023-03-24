"Лучшее, что есть у ВСУ": военные показали, как работает украинский дрон "Кажан" (видео)

Гексакоптер позволяет защитникам Украины атаковать живую силу и технику ВС РФ, а также удаленно минировать дороги.

Related video

Дроны украинского производства под названием "Кажан" уничтожают российские войска с воздуха. Военнослужащий с позывным "Балу" рассказал об особенностях летательного аппарата в комментарии телеканалу ICTV.

Беспилотный гексакоптер поднимает и сбрасывает боеприпасы весом до 20 кг, предназначенные для поражения боевой техники и живой силы ВС РФ. Это могут быть 82-мм и 120-мм мины, а также противотанковые мины. Система сброса позволяет "Кажану" устраивать бомбардировки, нанося удары прямо по целям противника, или дистанционно минировать территорию.

"Лучше всего показывает себя в дистанционном минировании или сбросе боеприпасов на неподвижные цели. В этом ему нет равных. Для разведки он, конечно, не подходит, но для боевой работы — это лучшее, что есть", — заявил "Балу".

Несмотря на внушительные размеры, "Кажан" развивает скорость до 120 км/ч, поэтому по нему довольно сложно попасть из стрелкового оружия. Дрон простой в управлении, но для эффективного обслуживания пилотам необходимы инженерные навыки. БПЛА оснащен оптической камерой дневного видения с 10-кратным увеличением, а также камерой с тепловизором для работы ночью.

В октябре писали, что дроны "Кажан" передали спецподразделению ГУР "KRAKEN" в Харькове. Как рассказали бойцы, они уже успешно применяли их в бою, атакуя оккупантов 60-мм, 82-мм и 122-мм минами. Заряда аккумуляторов хватает на 40 минут работы.

В январе россияне заявили о захвате дрона ВСУ под Бахмутом. Летательный аппарат, похожий на "Кажан", нес четыре гранаты, но не успел сбросить их на позиции оккупантов.