В Украине производят ударные дроны Vampire за $10 000: раскрыты характеристики

Беспилотники от SkyFall поднимают боеприпасы весом до 15 кг и уничтожают российские танки в любое время суток.

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Украинская компания SkyFall разработала и выпускает отечественные ударные беспилотники под названием Vampire ("Вампир"). Журналисты сайта ITC побывали на предприятии и расспросили о подробностях проекта.

Как рассказал руководитель SkyFall, команда инженеров начала работать над ударным беспилотником в июне 2022 года, уже имея опыт в создании разведывательной модели. Первые два прототипа выглядели неубедительно, но со временем компания исправила недостатки, в частности сделала корпус из легкого карбонового волокна и более надежную систему связи. Часть деталей печатают на собственных 3D-принтерах, что снижает стоимость производства. Но даже при этом цена одного БПЛА начинается от $10 тыс.

Vampire представляет собой достаточно большой гексакоптер, поднимающий полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 км. Благодаря этому он может сбрасывать на противника разные типы боеприпасов: термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные, чтобы эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику ВС РФ.

Дроны Vampire на складе SkyFall Фото: Скриншот

Инженеры оснастили Vampire тепловизором для работы ночью. Первое поколение дронов получило тепловизионный модуль с разрешением 320х240, который позволяет рассмотреть цели в темноте на расстоянии около 120 метров. Разработчики говорят, что сам дрон в темное время суток заметить и сбить довольно сложно, ведь россиянам требуются тепловизионные прицелы или приборы ночного видения, чтобы попасть из стрелкового оружия. Однажды один из "Вампиров" был подбит ВС РФ, но смог вернуться благодаря хорошей прочности и выносливости.

Гексакоптер использует для связи как радиочастоты, так и GPS, оператор управляет аппаратом при помощи специального пульта. За автономность Vampire отвечают два аккумулятора, размещенные по бокам, в нижней части находится система сброса боеприпасов. Сам дрон достаточно тяжелый, поэтому его приходится перевозить на грузовике, зато стойки для пропеллеров складываются, обеспечивая компактность.

Дроны Vampire в сложенном виде Фото: itc.ua

Несмотря на защиту связи, россияне могут заглушить сигнал между оператором и "Вампиром" — в таком случае гексакоптер продолжит лететь, пока не вернет "контакт". Если же связь пропадает надолго, то батареи разряжаются, и дрон падает на землю, взрываясь или загораясь при ударе.

Одним из преимуществ Vampire является простота управления. Сотрудники SkyFall уверяют, что их инструкторы могут обучить операторов с нуля всего за 3 часа.

Пульт управления дроном Vampire Фото: Скриншот

Характеристики дрона Vampire (Gen2)

Дальность полета: 10 км.

Дальность связи: 6 км.

Высота полета: 400 м.

Скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки.

Время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Vampire похожи украинские дроны под названием "Кажан", которые недавно показали ВСУ. Он может сбрасывать 82-мм и 120-мм мины, а также противотанковые мины общим весом до 20 кг.

Тем временем, завод в Одессе выпускает до 500 боевых дронов в месяц. Военные при помощи инженеров собирают три типа БПЛА для разведки и нанесения ударов стоимостью до $1000.