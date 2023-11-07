Потребность растет: в ВР призвали увеличить количество центров подготовки операторов БПЛА

По словам сержанта НГУ Тимура Нагалевского, увеличение обучающих центров на базе Минобороны позволит удовлетворить растущий спрос на операторов дронов и упростит сотрудничество с производителями БПЛА.

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В комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки предлагают увеличить число центров подготовки операторов дронов. Минобороны уже выдало директиву, согласно которой количество таких центров будет увеличено. Об этом пишет издание "КиївВлада".

По мнению члена комитета ВР, нардепа Игоря Копытина, Украина быстро почувствует изменения, если реализация этих планов не будет затянута.

"Вопрос подготовки операторов БПЛА сейчас – один из наиболее актуальных. Понятно, что для этого нам нужны качественные учебные центры, и эта потребность ежедневно растет", – отметил народный депутат.

Копытин также сообщил, что как альтернатива, рассматривается привлечение частных организаций для обучения операторов БПЛА, поскольку уже сейчас есть большой запрос и нужно обучить много людей.

По словам Копытина, заказчиком обучения операторов дронов должно выступать Минобороны. Но ведомству не хватает собственной материально-технической базой, поэтому операторов БПЛА обучают частные школы и центры.

"Вообще, в мире не существует практики, когда обучение на любых летательных аппаратах проходило бы без участия производителя. Тот же самый БПЛА "Байрактар" требует обучения почти полгода в Турции, именно на базе производителя", – пояснил ситуацию с подготовкой операторов специалист по коммуникациям, сержант НГУ Тимур Нагалевский.

По его словам, Минобороны просит производителей обучать украинских пилотов.

"Именно просит, потому что формально по своим внутренним предписаниям не имеет возможности оплатить обучение, потому что в ведомстве отсутствует такая статья расходов как обучение военнослужащих за пределами воинских частей", – подчеркнул Нагалевский.

Затраты на обучение военнослужащих генерируют убытки для производителя, потому что их нельзя отразить в себестоимости боевых комплексов, и усложняют сотрудничество. Поэтому вопрос учебных центров для подготовки операторов БПЛА требует быстрого решения.

Напомним, в ССО рассказали об украинских дронах, которые применяют в бою. В ряды Сил обороны стали много украинских разработчиков и инженеров, которые хотят создать БПЛА, аналогов которых нет в мире.

Ранее Фокус писал, как украинки превращают дешевые дроны в оружие против россиян. Женщин-добровольцев обучают управлять FPV-дронами и атаковать технику ВС РФ на секретной базе проекта Victory Drones.