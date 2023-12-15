Не знадобилася присутність водолаза: у США протестували підводний дрон Remus (фото)

Запуск було здійснено в рамках операції Yellow Moray, що має на меті перевірку безпілотних апаратів ВМС для підводного патрулювання і розвідувальних місій.

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Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки успішно запустили і після цього підняли на борт корабля безпілотний підводний апарат Remus від компанії HII Mission Technologies. Про це пише медіа The Defense Post.

Відомо, що екіпаж корабля USS Delaware провів запуск безпілотного підводного апарата HII Remus у рамках операції Yellow Moray — ініціативи, спрямованої на перевірку безпілотних апаратів ВМС для підводного патрулювання і розвідувальних місій. Допомогу в проведенні операції надали співробітники Вудсхолського океанографічного інституту, а також екіпажі кораблів USS Indiana і USS Oregon.

Запуск і підйом апарату — це друге успішне випробування UUV. Дещо раніше підводні сили Тихоокеанського флоту витягли безпілотний корабель із торпедного апарату підводного човна.

Підводний апарат REMUS на випробуваннях Підводний апарат REMUS на випробуваннях Фото: Submarine Readiness Squadron 32 Підводний апарат REMUS на випробуваннях Підводний апарат REMUS на випробуваннях

Як зазначає американський журнал The National Interest, раніше ВМС США тестували варіант військового/цивільного UUV REMUS 600, але в минулому його запускали і повертали через укриття на сухій палубі за допомогою водолазів. Однак кількість підводних човнів у складі флоту ВМС США, здатних нести укриття на сухій палубі, обмежена, а сама процедура спуску і підйому може бути скрутною в експлуатації. Запуск і підйом дрона з торпедного апарату зробить його доступним для всього флоту, а також для будь-якого підводного човна ВМС США, що перебуває на озброєнні. Під час запуску не потрібна присутність водолазів.

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Судячи з опублікованих фото з місця запуску безпілотника, USS Delaware провів запуск дрона Remus 6000. Виробник повідомляє, що цей апарат було модернізовано з метою збільшення модульного простору для корисного навантаження, що дає змогу інтегрувати кілька вдосконалених датчиків. Цей глибоководний безпілотник може обстежити 98% океану.

Ключові особливості Remus 6000:

безпілотник великого класу;

глибина занурення 6 тисяч метрів;

тривалість місії до 25 годин;

швидкість до 4,2 морських вузлів;

відкрита архітектура;

збільшене модульне корисне навантаження і місткість;

змінні акумуляторні батареї;

розширені можливості гідролокатора;

перевірена кормова/бічна система спуску на воду і система відновлення.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що ВМС США вперше запустили ракету Devil Ray з морського безпілотника. MARTAC T38 має максимальну швидкість у 148 км/год і бойове навантаження понад 2 тонни.

А на початку жовтня в океані випробували підводний безпілотник Manta Ray. Довговічний підводний дрон пройшов випробування на бризкостійкість.