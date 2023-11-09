ВМС США испытывают подводные беспилотники: какие военные операции с ними планируют

Управление подводными силами ВМС США планирует развернуть систему в 2024 году и стремится к тому, чтобы каждая подводная лодка флота стала носителем для беспилотных подводных аппаратов.

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Военно-морские силы США находятся в процессе экспериментирования с запуском и подъемом средних беспилотных подводных аппаратов (UUV) с подводных лодок. Об этом сообщает Defense News.

Исполнительный офис программы "Беспилотные и малые боевые корабли" занимается реализацией проекта, целью которого является создание общего беспилотного аппарата, способного проводить экспедиционные противоминные операции или действовать с подводных лодок.

На этой неделе на ежегодном симпозиуме Лиги подводных лодок ВМС капитан Кевин Смит, возглавляющий это подразделение, сообщил, что программа находится на стадии критического анализа конструкции и что промышленные партнеры Leidos и L3Harris Technologies построили демонстрационный аппарат за счет собственных средств, выделенных на исследования и разработки, что поможет ускорить развитие платформы. Средний UUV должен быть поставлен на вооружение в ближайшие несколько лет, но ВМС уже отрабатывают навыки использования аналогичных систем, предлагаемых промышленностью.

Первоначальные работы ВМС по созданию Razorback — варианта среднего UUV, работающего с подводных лодок, — привели к тому, что система должна была запускаться и извлекаться из сухого палубного укрытия для специальных операций, что означало трудоемкость ее эксплуатации и возможность использования только на ограниченном количестве подводных лодок флота.

Нынешняя программа UUV среднего класса предусматривает возможность запуска и извлечения из торпедных аппаратов, что позволяет любой подводной лодке флота стать головным кораблем для беспилотников.

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"Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы в течение следующего года развернуть здесь UUV с возможностью запуска и восстановления торпедных аппаратов. И это будет для нас большим событием, поскольку успех в этой области позволит нам начать действовать в масштабе и разместить эти возможности на каждой подводной лодке", — заявил на конференции контр-адмирал Роб Гошер, который занимает должность специального помощника командования сил флота США и является кандидатом на пост командующего подводными силами ВМС.

Он рассказал журналистам, что подводные силы Atlantic провели испытание подводной лодки Yellow Moray, в ходе которого был испытан ПЛА Remus компании HII, являющейся оборонным подрядчиком. Тихоокеанские подводные силы провели аналогичные учения "Крысиная ловушка", в ходе которых успешно запустили и извлекли из торпедного аппарата подводной лодки ПЛА производства компании L3Harris.

"Существует план развертывания этого аппарата в 2024 году. Но успеем ли мы это сделать? Нам еще предстоит провести ряд испытаний, но это наш план, и мы к нему стремимся", — сказал Гоше.

Он отметил, что эта работа по созданию начального потенциала в следующем году ведется параллельно с официальной разработкой и приобретением среднего UUV. Он также сказал, что среди успехов, достигнутых на начальном этапе, есть и нерешенные проблемы, но он оптимистично настроен на то, что флот сможет принять на вооружение беспилотные системы в ближайшее время.

Несмотря на то, что работы по приобретению и экспериментированию средних UUV продолжаются, Гоше в своем выступлении на мероприятии отметил, что другие беспилотные подводные суда уже внесли свой вклад в реальные операции и глобальные учения. По словам адмирала, американские UUV приняли участие в 11 учениях совместно с 17 странами на европейском театре военных действий с упором на противоминные операции.

На Ближнем Востоке, по словам адмирала, UUV проводили исследования морского дна, обследование гаваней и выполняли задачи по защите гаваней. А в Тихом океане они приняли участие в 10 учениях с четырьмя союзниками и партнерами по противоминным и горным операциям, а также в учениях по решению комплексной боевой задачи, посвященных ведению боевых действий на подводном и морском дне, с целью получения информации о будущем сотрудничестве между США, Австралией и Великобританией.

Напомним, в начале ноября стало известно, что ВМС США впервые запустили ракету Devil Ray с морского беспилотника. MARTAC T38 имеет максимальную скорость в 148 км/ч и боевую нагрузку более 2 тонн.

А в начале октября в океане испытали подводный беспилотник Manta Ray. Долговечный подводный дрон прошел испытания на брызгоустойчивость.