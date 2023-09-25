В Украине провели испытания нового подводного беспилотника "Маричка" (видео)

Отличительная особенность дрона – неуязвимость для российских систем РЭБ и уникальная система связи с оператором, которая позволяет контролировать субмарину на больших расстояниях и глубине.

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Подводный дрон "Маричка" – украинская разработка волонтеров AMMO.UKRAINE. Для создания беспилотной субмарины инициаторы проекта собрали команду из лучших разработчиков БПЛА и других специалистов в этой сфере. Основное применение "Марички" – поражение мостов, кораблей, береговых укреплений и подлодок. Но при необходимости, подводный БПЛА может вести разведку или транспортировать грузы, для чего в нем предусмотрены несколько отсеков. Об этом AMMO.UKRAINE сообщил в своем телеграм-канале.

Украинский подводный беспилотник "Маричка" прошел новые испытания

Отличительная особенность "Марички" – защита от российских систем РЭБ. Кроме того, подводный дрон имеет уникальную систему связи с оператором. Это техническое решение, которое позволяет контролировать субмарину на больших расстояниях и глубине, производитель держит в секрете.

Большинство морских беспилотников делают надводными именно из-за невозможности управления ими на глубине, что делает их уязвимыми.

В AMMO заявляют о таких преимуществах своего детища:

Безопасность – нет потерь личного боевого состава.

Незаметность – дрон невозможно засечь радарами, сканерами и эхолотами.

Автономность – БПЛТ может переходить в режим ожидания и включаться по таймеру или команде оператора.

Дальность – более 1000 км.

Вместимость – размеры дрона позволяют нести мощный боезаряд или другую полезную нагрузку.

Универсальность – поражение целей, транспортировка грузов, разведка

Эффективность – дрон может поражать подводные объекты, включая опоры мостов.

Украинский подводный беспилотник "Маричка"

Напомним, британский аналитик указал особенности морского дрона "Маричка". По словам военного аналитика Саттона, дрон родился в Украине из-за нужд военного времени.

Ранее Фокус писал о том, что Украинские моряки учатся применять подводные дроны Sea Fox и Сharly.