США запевняють судноплавні компанії, що Червоне море безпечне, — Bloomberg

Як зазначають аналітики, американські військові діють у Червоному морі надто обережно, в той час як обставини вимагають більш рішучої відповіді.

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Американські військові намагаються переконати судноплавні компанії, які перевозять вантажі, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море і Суецький канал. Про це повідомляє Bloomberg.

США переконують вантажовідправників не боятися плисти Червоним морем, попри безперервні атаки повстанців-хуситів з боку Ємену. Поки що для більшості судноплавних компаній цього недостатньо.

"Вантажовідправникам знадобиться деякий час, щоб зрозуміти ситуацію з безпекою. Якщо виявиться, що США і коаліція зможуть забезпечити безпечний прохід, то, я гадаю, вони повернуться. Але зараз вони дійсно не можуть бути в цьому впевнені", — зауважив Марк Канціан, відставний офіцер морської піхоти і старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Американський "дорожній патруль" на морі

Пентагон заявив, що очолювана ним ініціатива із забезпечення безпеки на Червоному морі під назвою Operation Prosperity Guardian об'єднує сили з Великої Британії, Бахрейну, Канади, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Сейшельських островів, Іспанії, Австралії та Греції, а також деяких інших країн, які не захотіли назвати себе. Однак військові не роз'яснили подробиць того, як вони діятимуть.

Генерал-майор Пет Райдер, прессекретар Пентагону, заявив раніше в грудні, що коаліція діятиме як "дорожній патруль" на морі. Однак змішаний характер загрози, що включає потенційні атаки безпілотників, ракет і невеликих катерів, ускладнює реагування, оскільки не всі кораблі, які беруть участь в операції на Червоному морі, матимуть такі самі можливості, що й кораблі США.

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Коаліція не допоможе: єменські хусити обіцяють нові атаки в Червоному морі, — Reuters (інфографіка)

Наразі на проведення операції передбачається невизначений час.

"Ми будемо твердо підтримувати наших партнерів у регіоні доти, доки загроза міжнародному судноплавству на цих водних шляхах не зникне", — сказав підполковник ВПС США, представник Міністерства оборони з Близького Сходу та Африки Брайон МакГаррі.

За інформацією Bloomberg, він підтвердив, що Пентагон "майже щодня взаємодіє з промисловістю, щоб оцінити потреби і забезпечити впевненість у тому, що міжнародне співтовариство готове допомогти з безпечним проходом".

За даними Центрального командування США, у четвер, 28 грудня, есмінець із керованими ракетами USS Mason збив ракету і безпілотник над південною частиною Червоного моря.

"Жоден із 18 кораблів у цьому районі не зазнав жодних пошкоджень і не отримав повідомлень про поранення", — наголосило Центральне командування.

Менше трафіку в Червоному морі

Щоденна кількість проходів танкерів і вантажних суден у грудні 2023 року знизилася.

Згідно з новими галузевими даними, половина флоту контейнеровозів, що регулярно курсують Червоним морем і Суецьким каналом, зараз уникає цього маршруту через загрозу нападів. Багато з них віддають перевагу довшому і дорожчому, але безпечному маршруту навколо південного краю Африки. Це, своєю чергою, може призвести до зростання цін на нафту і різні споживчі товари.

Щоденна кількість проходів вантажоперевізників через Суецький канал знизилася: Джерело МВФ PortWatch Фото: Скриншот

Водночас хусити, яких підтримує Іран, заявили, що вони нападають на кораблі, пов'язані з Ізраїлем, щоб продемонструвати підтримку палестинців. Однак судна, що не мають прямого стосунку до Ізраїлю, також потрапляли під їхні атаки.

"Схоже, що цей метод не усуває причину загрози. Хусі можуть діяти з неконтрольованих частин Ємену. З цим потрібно буде щось зробити. Здається, ми діємо надто обережно, тоді як обставини вимагають більш рішучої відповіді", — зазначив військовий аналітик і капітан ВМС у відставці Джин Моран.

З його точки зору, судноплавні компанії все ще чекають від коаліції під керівництвом Америки більшого. Але адміністрація президента Джо Байдена не бажає вживати заходів, які можуть перетворити війну Ізраїлю проти ХАМАСу на ширший регіональний конфлікт.

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Нагадаємо, у США 15 грудня протестували підводний дрон Remus. Запуск було здійснено в рамках операції Yellow Moray, метою якої є перевірка безпілотних апаратів ВМС для підводного патрулювання та розвідувальних місій.

19 грудня Пентагон оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти іранських проксі в Ємені.