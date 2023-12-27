Від ракет до БПЛА: винищувач Super Hornet перехопив єменські цілі над Червоним морем

Винищувач F/A-18 має унікальний набір технологій, який дозволяє заздалегідь виявляти та уражати повітряні цілі й безпілотники зокрема.

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Єменські хусити, за якими стоїть Іран, запустили ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Їх перехопили винищувачі F/A-18 Super Hornet та кораблі ВМС США. Про це повідомляє The War Zone.

Червоне море залишається небезпечною точкою на Близькому Сході. Американські винищувачі зі складу авіаносної ударної групи Eisenhower разом з есмінцем USS Laboon перехопили ракети та безпілотники, які були запущені єменськими хуситами.

Атака відбувалась 26 грудня з 6:30 ранку за місцевим часом. Вона тривала 10 годин. Для винищувача Super Hornet успішна бойова робота стала, ймовірне, другою за час служби. Першою збитою ціллю для F/A-18E/F був винищувач Су-22 над Сирією у 2017 році. Саудівська Аравія та Ізраїль вже збивали ворожі безпілотники та цілі.

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Використання Super Hornet у протиповітряній обороні не є дивним, бо авіаносець USS Dwight D. Eisenhower зараз знаходиться в Аденській затоці. А сам літак має один з найдосконаліших радарів AN/APG-79 разом з активною електронно-сканованою решіткою AESA. Цей набір дозволяє відстежувати та допомагати уражати безпілотники та крилаті ракети. Окрім цього F/A-18 мають доступ до передової інфрачервоної системи пошуку та відстеження IRST ВМС США.

Збивати ракети та БПЛА винищувачі можуть за допомогою ракет AIM-9X Sidenwinder та AIM-120 AMRAAM. Також є 20-мм автоматична гармата, але уразити з неї таку невелику ціль як безпілотник може бути проблематично.

В умовах кризової ситуації у Червоному морі, американська ударна авіаносна група є досить гнучкою. Есмінець USS Laboon має арсенал ракет класу "земля-повітря". Винищувачі ж дозволяють прикривати групу далеко від авіаносця. Одночасно вони можуть захищати авіаносець й вишукувати потенційні загрози.

Нагадаємо, 20 грудня ЗМІ писали, що єменські хусити проводять загальну мобілізацію для відправки в сектор Гази.

19 грудня Пентагон оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти іранських проксі в Ємені.