Кінець епохи: у США оголосили про припинення виробництва винищувачів Super Hornet у 2025 році

З початку виробництва у США виготовили понад 2000 винищувачів F/A-18 у різних модифікаціях. Виробництво ще можна продовжити на 2 роки, але у будь-якому випадку до 2030-х воно буде припинено.

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Американська компанія Boeing оголосила про плани завершити виробництво палубного винищувача F/A-18 у 2025 році. Про це повідомляє The War Zone.

Авіагігант планує припинити виробництво нових винищувачів F/A-18E/F Super Hornet у 2025 році, але при цьому залишається відкритим для продовження виробництва ще на 2 роки, якщо буде замовник. У виданні зазначають, що це може бути натяк на Індію, яка шукає винищувача для своїх Військово-морських сил. У будь-якому разі до кінця десятиліття виробництво закриють.

[ + – ] На фото EA-18G (останній на задньому фоні), двомісний F/A-18E та на передньому плані одномісний F/A-18F

Наразі на підприємстві в Сент-Луїсі завершують єдине замовлення від ВМС США на виготовлення Super Hornet до 2025 року. З 1983 року Boeing виготовив понад 2000 винищувачів Super Hornet та Growler, а також старіші модифікації Hornet. Super Hornet вперше піднявся в небо 1995 року, він був глибокою модернізацією Hornet. На озброєнні саме американської армії до 2025 року буде 698 винищувачів F/A-18 різних модифікацій:

310 одномісних F/A-18E;

246 двомісних F/A-18F;

161 EA-18G.

Також винищувачі надходили на озброєння Австралії та Кувейту.

[ + – ] Винищувачі F/A-18E на палубі авіаносця USS Nimitz.

Індія обирає винищувачі для своїх авіаносців, окрім F/A-18 Super Hornet Нью-Делі вибирає між французькими Rafale та, ймовірно, російськими літаками. Ситуація для палубного винищувача ускладнюється ще й тим, що у світі існує кілька конкурентних моделей — F-15 у версії Block 70/72, F-16 Viper, французький Rafale, європейський Eurofighter Typhoon і китайські літаки.

Рішення про зупинення виробництва не означає, що припиниться підтримка та модернізація існуючих літаків. Також Boeing зможуть наростити виробництво навчальних літаків T-7A Red Hawk, безпілотних літаків-заправників MQ-25 Stingray та розробляти нові повітряні судна наступного покоління.

Нагадаємо, 23 лютого у ВМС США показали винищувач Super Hornet у випробувальному камуфляжі.

Фокус перекладав статтю про те, що робить винищувач Block III Super Hornet особливим для всіх ВМС.