Конец эпохи: в США объявили о прекращении производства истребителей Super Hornet в 2025 году

С начала производства в США изготовили более 2000 истребителей F/A-18 в различных модификациях. Производство еще можно продлить на 2 года, но в любом случае до 2030-х оно будет прекращено.

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Американская компания Boeing объявила о планах завершить производство палубного истребителя F/A-18 в 2025 году. Об этом сообщает The War Zone.

Авиагигант планирует прекратить производство новых истребителей F/A-18E/F Super Hornet в 2025 году, но при этом остается открытым для продления производства на еще 2 года, если будет заказчик. В издании отмечают, что это может быть намек на Индию, которая ищет истребитель для своих Военно-морских сил. В любом случае к концу десятилетия производство закроют.

[ + – ] На фото EA-18G (последний на заднем фоне), двухместный F/A-18E и на переднем плане одноместный F/A-18F

Сейчас на предприятии в Сент-Луисе завершают единственный заказ от ВМС США на изготовления Super Hornet до 2025 года. С 1983 года Boeing изготовил более 2000 истребителей Super Hornet и Growler, а также более старые модификации Hornet. Super Hornet впервые поднялся в небо в 1995 году, он был глубокой модернизацией Hornet. На вооружении именно американской армии к 2025 году будет 698 истребителей F/A-18 разных модификаций:

310 одноместных F/A-18E;

246 двухместных F/A-18F;

161 EA-18G.

Также истребители поступали на вооружение Австралии и Кувейта.

[ + – ] Истребители F/A-18E на палубе авианосца USS Nimitz.

Индия выбирает истребители для своих авианосцев, кроме F/A-18 Super Hornet Нью-Дели выбирает между французскими Rafale и, вероятно, российскими самолетами. Ситуация для палубного истребителя осложняется еще и тем, что в мире существует несколько конкурирующих моделей — F-15 в версии Block 70/72, F-16 Viper, французский Rafale, европейский Eurofighter Typhoon и китайские самолеты.

Решение об остановке производства не означает, что прекратится поддержка и модернизация существующих самолетов. Также Boeing смогут нарастить производство учебных самолетов T-7A Red Hawk, беспилотных самолетов-заправщиков MQ-25 Stingray, а также разрабатывать новые воздушные судна следующего поколения.

Напомним, 23 февраля в ВМС США показали истребитель Super Hornet в испытательном камуфляже.

Фокус переводил статью о том, что делает истребитель Block III Super Hornet особенным для возможностей всех ВМС.