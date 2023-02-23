В ВМС США окрасили истребитель Super Hornet в испытательный ретро-камуфляж (фото)

В испытательной эскадрильи VX-4 Equaliser использовали логотип кролика из Playboy, однако из-за политкорректности он исчез, ровно как и черный глянцевый камуфляж, который сейчас возродили к юбилейной дате.

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Самолет 9 авиационной испытательной эскадрильи Vampires базируется на аэродроме военно-воздушных вооружений в Чайна-Лейк, Калифорния. F/A-18 Super Hornet сфотографировали во время захода на посадку на базе ВМС Вентура Каунти Пойнт Мугу.

Необычный камуфляж известен под названием "Vandy-1", он использовался на командирском самолете эскадрильи VX-4 Equaliser. Он базировался на этой же авиабазе, которая раньше называлась Пойнт Мугу. Первоначально черный глянцевый камуфляж использовался на самолетах F-4J Phantom II. Отличался черный окрас тем, что на заднем крыле был изображен белый кролик Playboy. Также в эскадрильи были самолеты в белой, серой и оранжевом окрасах.

[ + – ] Испытательная эскадрилья VX-4

На самолетах F-4 известного кролика наносили на многие самолеты эскадрильи VX-4. Такие изображения часто использовали с 1969 вплоть до 1990-х годов. Также кролика Playboy наносили на стратегический разведывательный самолет SR-71 "Rapid Bunny". После ряда реорганизаций и объединений VX-4 стал VX-9 вместе с крылом VX-5. Летчики пересели на F-14D. А последний самолет с черным камуфляжем был в эксплуатации с 1994 до 2004 годов. При этом вместо кролика на заднем крыле оперения был уже вампир с надписью XF.

[ + – ] F-14D в одном из последних камуфляжах Vandy-1

В 2004 году, когда F-14D "вышел на пенсию", традиция наносить черный глянцевый камуфляж на самолеты исчезла. С 2004 года эскадрилья начала использовать стандартный серый цвет на воздушных суднах. После 19-летнего отсутствия новая схема вновь появилась на самолете. Однако теперь уже на истребителе F/A-18 Super Hornet.

Вероятно, камуфляж Vandy-1 вернулся в честь 30-летию объединения VX-4 и VX-5 в VX-9. На нем нет известного кролика Playboy, что вероятнее всего связано с политкорректностью, считают в издании.

Напомним, 10 февраля в США показали штурмовик A-10 Thunderbolt в историческом камуфляже, история которого уходит в годы Второй мировой войны.

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