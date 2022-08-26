Американский истребитель F-35C замечен в футуристичном камуфляже (фото)

Вероятнее всего, в США продолжают эксперименты по уменьшению заметности истребителя за счет нового покрытия. Ранее уже были самолеты с зеркальным покрытием и цветом хамелеоном.

Истребитель F-35C Военно-морских сил США замечен в необычном камуфляже. На этот раз на самолете расположена мозаика, сделанная под зеркало. Об этом сообщает The War Zone.

В американской армии продолжают эксперементировать с различным покрытием на самолетах 5 поколения. Данный экземпляр F-35C принадлежит 9 авиационной испытательной и оценочной эскадрильи "Вампиры" ВМФ США. Сфотографировали истребитель с необычным камуфляжем возле авиабазы Вентура в Калифорнии.

Принадлежность F-35C удалось идентифицировать благодаря наличию бортового номера и логотипу бригады. Логотип состоит из четырех звезд вверху, летучей мыши и двойной молнии.

[ + – ] Логотип эскадрильи "Вампиры"

Камуфляж отличен от того, который был ранее замечен на истребителе F-22 Raptor с зеркальным видом. На нем был узор в виде панелей формы квадрата, трапеции и треугольников.

[ + – ] F-22 с зеркальным покрытием

По фотографиям сложно понять, имеет ли F-35C отражающие свойства. Наиболее вероятно, что в США продолжают эксперименты с уменьшением сигнатуры заметности истребителей, особенно в инфракрасном спектре. Также новый камуфляж может быть попыткой сделать обшивку самолета более ремонтнопригодной и надежной с течением времени.

[ + – ] Новый камуфляж, возможно, призван сделать стели-истребитель еще более незаметным

[ + – ] Камуфляж F-35C

Напомним, в ноябре 2021 на фото попал испытательный F-22 с зеркальным покрытием, похожим на фольгу.

В январе 2022 года в США сфотографировали стелс-истребители F-35 и F-117 с покрытием хамелеона. В зависимости от угла обзора может меняться цвет истребителя.