Американський винищувач F-35C помічений у футуристичному камуфляжі (фото)

Найімовірніше, у США продовжують експерименти щодо зменшення помітності винищувача завдяки новому покриттю. Раніше вже були літаки із дзеркальним покриттям та кольором хамелеоном.

Винищувач F-35C Військово-морських сил США помічено у незвичайному камуфляжі. Цього разу на літаку розташована мозаїка, зроблена під дзеркало. Про це повідомляє The War Zone.

В американській армії продовжують експериментувати з різним покриттям на літаках 5 покоління. Цей екземпляр F-35C належить 9 авіаційній випробувальній та оціночній ескадрильї "Вампіри" ВМФ США. Сфотографували винищувач із незвичайним камуфляжем біля авіабази Вентура у Каліфорнії.

Приналежність F-35C вдалося ідентифікувати завдяки наявності бортового номера та логотипу бригади. Логотип складається з чотирьох зірок вгорі, кажана та подвійної блискавки.

[ + – ] Логотип ескадрильї "Вампіри"

Камуфляж відмінний від того, який раніше помітили на винищувачі F-22 Raptor із дзеркальним виглядом. На ньому був візерунок у вигляді панелей форми квадрата, трапеції та трикутників.

[ + – ] F-22 із дзеркальним покриттям

За фотографіями складно зрозуміти, чи має F-35C відбивні властивості. Найімовірніше, що у США продовжують експерименти зі зменшенням сигнатури помітності винищувачів, особливо у інфрачервоному спектрі. Також новий камуфляж може бути спробою зробити обшивку літака більше ремонтно-придатною і надійною з часом.

[ + – ] Новий камуфляж, можливо, покликаний зробити стелі-винищувач ще непомітнішим

[ + – ] Камуфляж F-35C

Нагадаємо, у листопаді 2021 року на фото потрапив випробувальний F-22 із дзеркальним покриттям, схожим на фольгу.

У січні 2022 року в США сфотографували стелс-винищувачі F-35 та F-117 з покриттям хамелеону. Залежно від кута огляду може змінюватися колір винищувача.