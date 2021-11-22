На фото попал испытательный истребитель F-22 Raptor с "зеркальным" покрытием

По словам очевидцев, покрытие самолета похоже на фольгу. Вероятно, летчики испытывают его для инфракрасных датчиков на сверхвысокой высоте.

В штате Невада, США американский фотограф Сантос Касерес запечатлел на фото слелс-истребитель F-22 Raptor с необычным покрытием. Об этом сообщает The Drive.

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Сообщается, что 19 ноября в объектив камеры попал испытательный истребитель, который взлетал с авиабазы Неллис в Неваде. Его особенность в покрытии — металлические плитки, которые имеют высокий коэффициент незаметности.

Обозреватели издания пишут, что отдельно стоит подчеркнуть нанесение этого покрытия. Оно было сделано так, чтобы не мешать работе многим датчикам, антеннам и другим критическим системам.

Вероятнее всего, покрытие создано для тестирования инфракрасных датчиков на большой высоте. F-22 — это идеальная платформа для всех типов испытаний благодаря его характеристикам, в частности способности летать на высоте свыше 18 км. Холодный и разреженный воздух на такой высоте может полностью раскрыть преимущества нового покрытия.

Очевидцы утверждают, что покрытие напоминает собой фольгу.

F-22 Raptor — это многоцелевой истребитель 5 поколения, разработанный Lockheed Martin. Основные характеристики истребителя:

Крейсерская скорость — 950 км/ч

Максимальная скорость — 2160 км/ч

Дальность полета — 3000 км

Практический потолок высоты — 22 км

Стоимость — 130-180 млн долларов

Напомним, Тайвань получил партию самых продвинутых истребителей F-16, которое способны отслеживать свыше 20 целей одновременно.

Ранее СМИ сравнили размеры нового истребителя Су-75 с Су-57 и он оказался больше, чем ожидалось.