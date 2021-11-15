Больше, чем ожидалось. СМИ сравнили размеры нового истребителя Су-75 с Су-57 (фото)

Как пишут в издании, истребитель получился скорее средним, чем легким. При этом в его рекламе в качестве противников используют турецкие БПЛА Akinci с украинскими двигателями.

Спустя четыре месяца после анонса Су-75 Chekmate, появились новые материалы, которые позволяют сравнить размеры нового истребителя с двухмоторным Су-57. Об этом пишет The Drive.

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На авиашоу в Дубае был презентован легкий истребитель Су-75, который оказался значительно больше, чем ожидалось. Как пишут в издании, Chekmate — это больше средний истребитель, чем действительно легкий боевой самолет. Они имеют сопоставимые размеры с тяжелым Су-57: длина Су-75 составляет 17 метров против 20 у Су-57, а размах крыльев 11 метров против 14.

[ + – ] Сравнение размеров Су-57 (слева) и Су-75 (справа)

Самолеты имеют схожую конструкцию, фюзеляж, а также общий профиль крыла. Chekmate будет иметь неизвестный на данный момент двигатель, но заявляется, что его тяга составит 14-16 тонн.

Основным преимуществом истребителя может стать его топливные баки, которые позволят выполнять более длительные операции и на большем расстоянии, оставаясь при этом незамеченным.

[ + – ] Сравнение стоимости истребителей РФ, США, Франции, Швеции и КНР с Пакистаном Фото: скриншот

Отметим, что в рекламных видеороликах в качестве заказчика выступают арабы, что указывает на то, на какие рынки метит Россия со своим истребителем. А в качестве потенциального врага — БПЛА Akinci с украинскими двигателями.

[ + – ] Скриншот из видео о Chekmate

Брать потенциального заказчика в РФ планируют стоимостью Су-75, которая начинается от 30 млн долларов.

Заявленные характеристики истребителя:

Максимальная скорость — 2200 км/ч

радиус действия — 2800 км/ч

полезная нагрузка — 7,4 тонны

Добавим, что во время презентации истребителя в РФ заявлялись другие характеристики. В частности, максимальную скорость озвучивали на уровне 2540 км/ч, дальность полета свыше 3000 км, а стоимость начинаться должна была с 25 млн долларов.

Напомним, 20 июля в РФ презентовали истребитель 5 поколения Chekmate. Также сообщалось, что армия РФ до конца года получит партию из 4 серийных истребителей Су-57.