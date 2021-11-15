Більше, ніж очікувалося. ЗМІ порівняли розміри нового винищувача Су-75 із Су-57 (фото)

Як пишуть у виданні, винищувач вийшов радше середнім, аніж легким. При цьому в його рекламі як противники використовують турецькі БПЛА Akinci з українськими двигунами.

Через чотири місяці після анонсу Су-75 Chekmate з'явилися нові матеріали, які дозволяють порівняти розміри нового винищувача з двомоторним Су-57. Про це пише The Drive.

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На авіашоу в Дубаї було презентовано легкий винищувач Су-75, який виявився значно більшим, ніж очікувалося. Як пишуть у виданні, Chekmate — це радше середній винищувач, ніж справді легкий бойовий літак. Вони мають порівнянні розміри з важким Су-57: довжина Су-75 становить 17 метрів проти 20 у Су-57, а розмах крил 11 метрів проти 14.

[ + – ] Порівняння розмірів Су-57 (ліворуч) та Су-75 (праворуч)

Літаки мають схожу конструкцію, фюзеляж, також загальний профіль крила. Chekmate матиме невідомий наразі двигун, але заявляється, що його тяга становитиме 14-16 тонн.

Основною перевагою винищувача можуть стати його паливні баки, які дозволять здійснювати більш тривалі операції та на більшій відстані, залишаючись при цьому непоміченими.

[ + – ] Порівняння вартості винищувачів РФ, США, Франції, Швеції та КНР із Пакистаном Фото: скриншот

Зазначимо, що в рекламних відеороликах замовниками є араби, що вказує на те, на які ринки мітить Росія зі своїм винищувачем. А потенційним ворогом — БПЛА Akinci з українськими двигунами.

[ + – ] Скріншот із відео про Chekmate

Брати потенційного замовника в РФ планують вартістю Су-75, яка починається від 30 млн доларів.

Заявлені характеристики винищувача:

максимальна швидкість — 2 200 км/год;

радіус дії — 2 800 км/год;

корисне навантаження — 7,4 тонни.

Додамо, що під час презентації винищувача РФ заявлялися інші характеристики. Зокрема, максимальну швидкість озвучували на рівні 2 540 км/год, дальність польоту понад 3 000 км, а вартість починатися мала з 25 млн доларів.

Нагадаємо, 20 липня в РФ презентували винищувач 5 покоління Chekmate. Також повідомлялося, що армія РФ до кінця року отримає партію із 4 серійних винищувачів Су-57.