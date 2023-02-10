Американский штурмовик A-10 Thunderbolt засветился в историческом камуфляже (фото)

В камуфляже "Летающие тигры" выполняли боевые задачи американские летчики-дорбровольцы в составе ВВС Китая в ходе Второй мировой войны. Они противостояли японским захватчикам.

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На авиабазе ВВС США в Муди (Джорджия) A-10 Thunderbolt II появился в камуфляже Первой американской добровольческой группе, который также известен под названием Flying Tigers (Летающие тигры). Об этом сообщает The War Zone.

Штурмовик A-10 Thunderbolt II был замечен в камуфляже "Летящие тигры", который использовали летчики во Второй мировой войне. Название камуфляжа появилось в честь одноименного подразделения, где был летчик Чарльз Р. Бонд младший. Фото опубликовал командир 23-го авиакрыла ВВС США Рассел "Боунс" Кук. В подразделении этого крыла все еще есть в эксплуатации два А-10С.

[ + – ] A-10 Thunderbolt II выводят из эксплуатации ВВС США

Fliyng Tigers — это камуфляж, которые наносили на самолеты Curtis P-40C Warhawk в 1941-1942 годах. "Летящие тигры" состояли из летчиков-добровольцев из армейского авиационного корпуса ВМС и корпуса морской пехоты США. Три самолета защищали Китай от японских войск. Американские эскадрильи официально входили в состав ВВС Китайской республики. В издании отмечают, что исторический камуфляж нередко наносят на различную технику в американской армии

[ + – ] Эскадрилья "Летящие тигры"

A-10 раскрашен именно в камуфляже, который характерен борту аса Чарльза Р. Бонда. На нем есть эмблема "Адам и Ева" — насмешливая отсылка на то, что Ева преследовала Адама. Это "первое преследование". Подразделения добровольцев также были эскадрильей преследования. Вдобавок на штурмовике A-10 Thunderbolt нанесена цифра 5, которая также отсылает к Бонду.

Кто такой Чарльз Р. Бонд?

Чарльз Р. Бонд младший поступил в программу авиационных кадетов в 1938 году, а начал службу на самолетах в 1939 году. После этого в 1941 году пошел добровольцем в "Летающие тигры". Асу приписывают уничтожение девяти японских самолетов во время полетов на "Летающих тигров". Также его дважды сбивали в воздушных сражениях, однако Бонд прошел войну. Награжден двумя китайскими медалями — пятый орден Облачного знамени и медалью "Крыло семи звезд".

[ + – ] Чарльз Бонд младший

С 1942 года истребительная группа Муди унаследовала миссию расформированных "Летящих тигров". Новым камуфляжем на А-10 летчики отдают дань уважения Чарльзу Р. Бонду, чьи истории продолжают вдохновлять летчиков 23-й истребительной группы.

Напомним, 21 июля 2022 года СМИ писали, что Украина может получить американские штурмовики A-10 Thunderbolt II.

14 ноября фотограф Виктор Залевский опубликовал фото украинского бомбардировщика Су-24М в необычном сером камуфляже.