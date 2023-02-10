Американський штурмовик A-10 Thunderbolt засвітився в історичному камуфляжі (фото)

У камуфляжі "Літаючі тигри" виконували бойові завдання американські льотчики-дорбровольці у складі ВПС Китаю під час Другої світової війни. Вони протистояли японським загарбникам.

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На авіабазі ВПС США в Муді (Джорджія) A-10 Thunderbolt II з'явився в камуфляжі Першої американської добровольчої групи, яка також відома під назвою Flying Tigers (Літаючі тигри). Про це повідомляє The War Zone.

Штурмовик A-10 Thunderbolt II був помічений у камуфляжі "Літаючі тигри", який використовували льотчики у Другій світовій війні. Назва камуфляжу виникла на честь однойменного підрозділу, де був льотчик Чарльз Р. Бонд молодший. Фото опублікував командир 23 авіакрила ВПС США Рассел "Боунс" Кук. У підрозділі цього крила все ще є в експлуатації два А-10С.

[ + – ] A-10 Thunderbolt II виводять із експлуатації ВПС США

Fliyng Tigers – це камуфляж, який наносили на літаки Curtis P-40C Warhawk у 1941-1942 роках. "Літаючі тигри" складалися з льотчиків-добровольців із армійського авіаційного корпусу ВМС і корпусу морської піхоти США. Три літаки захищали Китай від японських військ. Американські ескадрильї офіційно входили до складу ВПС Китайської республіки. У виданні зазначають, що історичний камуфляж нерідко наносять на різну техніку в американській армії.

[ + – ] Ескадрилья "Літаючі тигри"

A-10 розфарбований саме в камуфляжі, який характерний борту аса Чарльза Р. Бонда. На ньому є емблема "Адам і Єва" — глузливе посилання на те, що Єва переслідувала Адама. Це "перше переслідування". Підрозділи добровольців також були ескадрильєю переслідування. До того ж на штурмовику A-10 Thunderbolt нанесена цифра 5, яка також нагадує Бонда.

Хто такий Чарльз Р. Бонд?

Чарльз Р. Бонд молодший вступив у програму авіаційних кадетів у 1938 році, а розпочав службу на літаках у 1939 році. Після цього в 1941 році пішов добровольцем у "Літаючі тигри". Асу приписують знищення дев'яти японських літаків під час польотів на "Літаючих тиграх". Також його двічі збивали у повітряних битвах, проте Бонд пройшов війну. Нагороджений двома китайськими медалями — п'ятий орден Хмарного прапора та медаллю "Крило семи зірок".

[ + – ] Чарльз Бонд молодший

З 1942 року винищувальна група Муді успадкувала місію розформованих "Літаючих тигрів". Новим камуфляжем на А-10 льотчики віддають шану Чарльзу Р. Бонду, чиї історії продовжують надихати льотчиків 23-ї винищувальної групи.

Нагадаємо, 21 липня 2022 року ЗМІ писали, що Україна може отримати американські штурмовики A-10 Thunderbolt II.

14 листопада фотограф Віктор Залевський опублікував фото українського бомбардувальника Су-24М у незвичайному сірому камуфляжі.