Українського бомбардувальника Су-24М помітили в незвичайному сірому камуфляжі

Оглядачі вважають, що таке забарвлення характерне для літаків, знятих зі зберігання.

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Штаб-сержант у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка Віктор Залевський опублікував фотографії українських військ у Херсонській області. Серед іншого, виділяється Су-24М у сірому камуфляжі.

10 листопада Залевський опублікував фото з українськими танками, РСЗВ "Град", вертольотом та бомбардувальником. Оглядачі звернули увагу на бомбардувальник Су-24М, який був у сірому камуфляжі. Літак сфотографували на Херсонському напрямку. Тоді боєць висловлював обережний оптимізм про звільнення Херсона.

У твіттер-блозі Calibre Oscura звернули увагу, що темний камуфляж може говорити про те, що Су-24М знятий зі зберігання. Про приналежність літака до українських ВПС говорять герб України у задній частині та український прапор на борту.

Додамо, що у ВПС України під час модернізації літаків борти перефарбовують у піксель.

[ + – ] Су-24М у пікселі

Нагадаємо, у ЗСУ оцінили загрозу килимових бомбардувань України. Заявляється, що системи ППО не дадуть російським військам почуватися у безпеці.

На початку листопада ЗСУ влучно відпрацювали по скупченнях окупантів під Миколаєвом. Усього знищено 21 російських солдатів.