Спокою їм не буде: у ЗСУ оцінили загрозу килимових бомбардувань України (відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що система ППО поступово посилюється, тому російські літаки не можуть почуватися в безпеці в українському небі.

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Росіяни навряд чи наважаться вдатися до килимових бомбардувань міст, тому що їхні літаки не можуть почуватися в безпеці в українському небі. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі національного телемарафону.

"Засоби ППО дозволяють не підпускати [російські літаки] для атак бомбами вільного падіння, — сказав він. — Зараз Повітряні сили трохи на іншому рівні. Ми отримуємо західне озброєння, потроху посилюємо радянське ППО сучасними системами. Тому в українському небі їм не буде спокою" .

Гнат розповів, що зараз основою системи протиповітряної оборони є зенітно-ракетні комплекси С-300 і "Бук-М1". Тепер необхідно інтегрувати до неї сучасну техніку, яку Україні передають союзники, та поступово замінювати морально застарілі радянські зразки. Однак цей процес займе багато часу.

Спікер навів як приклад нову німецьку систему IRIS-T. Зараз Україна має одну таку установку, яка ефективно працює на південному напрямку. Якщо німецька промисловість виконає свою обіцянку і до неї додадуться ще 2-3 установки й ракети до них, це в рази збільшить українські можливості. Те саме стосується й систем NASAMS.

"Із ними легше — ракети до них є. Америка має достатньо таких засобів ураження, як AIM-120 AMRAAM, а є ще розробка, яка, можливо, зробить цю ракету потужнішою, вона зможе працювати на більш далекі відстані", — наголосив Юрій Ігнат.

Він розповів, що системи NASAMS мають на озброєнні близько 12 країн, які б могли посилити українську систему протиповітряної оборони вогневими засобами та пусковими установками.

Раніше Юрій Ігнат назвав українську систему ППО унікальною, оскільки її створено "з того, що є". Враховуючи гігантську територію України та полювання окупантів на ППО, систему вибудували з мобільних груп із ПЗРК і зенітних установок, винищувальної авіації та зенітних ракетних військ.

Нагадаємо, у ЗСУ впевнені, що окупанти продовжать завдавати ударів ракетами та дронами по критичній інфраструктурі Україні, оскільки на фронті їхні справи плачевні.