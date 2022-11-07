Восени та взимку росіяни продовжать повітряний тероризм, — ЗСУ (відео)

За словами спікера Повітряних сил, оскільки окупанти не можуть досягти успіху на полі бою, вони шукатимуть найболючіші для українців місця, щоб наносити по них удари ракетами й дронами.

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Ресурс для атак на українські міста в Росії вичерпується, заявив під час брифінгу 7 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це видно по динаміці бойових дій, по динаміці завдання ударів по українській території, — зазначив він. — "Іскандери" давненько не використовувалися, і добре, що не використовувалися, тому що це балістичні ракети".

За словами Ігната, окупанти бережуть ці ракети, оскільки вони здатні нести і ядерні заряди, і Росії потрібно мати якусь стримувальну силу. Проте у війні проти України армія агресора вже відкрила недоторканний запас "Іскандерів".

"Вони не можуть собі дозволити "під нуль" усі ракети використовувати, зокрема, по нашій енергетичній інфраструктурі, яка зараз є ціллю номер один для ворога, — сказав речник Повітряних сил. — Саме тому противник закуповує дешеві безпілотники, вже йшлося про 2400 БПЛА з Ірану".

Він наголосив. що росіяни стали значно рідше використовувати іранські дрони, мабуть тому, що їх неможливо швидко доставити до точок пуску. Водночас і можливості Ірану з їхнього виробництва не безмежні, тому цілком можливо, що дрони передаватимуть росіянам кількома партіями.

Захисту поки що немає

Також Гнат розповів, що Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет дальністю 300-800 км, які можуть доставити на її територію Каспійським морем. Ці постачання хоч і не призведуть до чогось нового, оскільки тими ж "Іскандерами" окупанти обстрілювали Україну з першого дня вторгнення, проте таки ставлять перед ЗСУ нові завдання. Ефективно знищувати балістичні ракети можна лише в точках запуску, оскільки проти них Україна поки не має ефективних засобів оборони.

"Думаю, над цим питанням уже працюють, шукають ефективні шляхи для протидії цим загрозам", — наголосив Юрій Ігнат. Він зазначив, що впоратися з балістичними ракетами дозволяють далекобійні засоби озброєння, які можуть надати ЗСУ західні партнери.

За його словами, росіяни хочуть знищити не лише енергетичні об'єкти, а й іншу критичну інфраструктуру, наприклад, вони вже били по гідротехнічних спорудах. Це пов'язано з тим, що у фронті їхні перспективи сумні.

"В осінньо-зимовий період вони хочуть бити по об'єктах енергетики в першу чергу, тому що від них залежить дуже багато факторів життєдіяльності людей. Цей повітряний тероризм усіма доступними способами триватиме, — сказав спікер. — Росія шукатиме найболючіші для нас місця" .

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни концентрують сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, насамперед, енергетичній.

Раніше повідомлялося, що після довгого заперечення передачі дронів Росії Іран усе ж таки визнав, що продав РФ безпілотники. Водночас іранське МЗС назвало неправдивими заяви Заходу про постачання російській армії ракет і безпілотників спеціально для ведення війни проти українців.