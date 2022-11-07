Осенью и зимой россияне продолжат воздушный терроризм, — ВСУ (видео)

По словам спикера Воздушных сил, так как оккупанты не могут добиться успеха на поле боя, они будут искать наиболее больные для украинцев места, чтобы наносить по ним удары ракетами и дронами.

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Ресурс для атак на украинские города у России исчерпывается, заявил во время брифинга 7 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это видно по динамике боевых действий, по динамике нанесения ударов по украинской территории, — отметил он. — "Искандеры" давненько не использовались и хорошо, что не использовались, потому что это баллистические ракеты".

По словам Игната, оккупанты берегут эти ракеты, так как они способны нести и ядерные заряды и России нужно иметь какую-то сдерживающую силу. Однако в войне против Украины армия агрессора уже распечатала неприкосновенный запас "Искандеров".

"Они не могут себе позволить "под ноль" все ракеты использовать, в частности, по нашей энергетической инфраструктуре, которая сейчас является целью номер один для врага, — сказал спикер Воздушных сил. — Именно поэтому противник закупает дешевые беспилотники, речь уже шла о 2400 БПЛА из Ирана".

Он подчеркнул. что россияне стали значительно реже использовать иранские дроны, вероятно, потому, что их невозможно быстро доставить к точкам пуска. При этом и возможности Ирана по их производству не безграничны, поэтому вполне возможно, что дроны будут передавать россиянам несколькими партиями.

Защиты пока нет

Также Игнат рассказал, что Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет дальностью 300-800 км, которые могут доставить на ее территорию по Каспийскому морю. Эти поставки хоть и не приведут к чему-то новому, так как теми же "Искандерами" оккупанты обстреливали Украину с первого дня вторжения, однако все-таки ставят перед ВСУ новые задачи. Эффективно уничтожать баллистические ракеты можно лишь в точках запуска, так как против них у Украины пока нет эффективных средств обороны.

"Думаю, над этим вопросом уже работают, ищут эффективные пути для противодействия этим угрозам", — подчеркнул Юрий Игнат. Он отметил, что справиться с баллистическими ракетами позволяют дальнобойные средства вооружения, которые могут поставить ВСУ западные партнеры.

По его словам, россияне хотят уничтожить не только энергетические объекты, но и другую критическую инфраструктуру, например, они уже били по гидротехническим сооружениям. Это вызвано тем, что на фронте их перспективы печальны.

"В осенне-зимний период они хотят бить по объектам энергетики в первую очередь. потому что от них зависит очень много факторов жизнедеятельности людей. Этот воздушный терроризм всеми доступными способами будет продолжаться, — сказал спикер. — Россия будет искать наиболее больные для нас места".

Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической.

Ранее сообщалось, что после долгого отрицания передачи дронов России Иран все же признал, что продал РФ беспилотники. При этом иранский МИД назвал неправдивыми заявления Запада о поставках российской армии ракет и беспилотников специально для ведения войны против украинцев.