"Створено з того, що є": у ЗСУ розповіли про унікальність української системи ППО (відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що Україну дуже важко захистити від атак ЗС РФ через те, що її територія є найбільшою в Європі, а РФ використала всі види розвідки, щоб знищити українські засоби ППО.

Related video

Українська система протиповітряної оборони (ППО) є унікальною через те, що її створено "із того, що є". Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

Він наголосив, що Україну дуже важко захистити від російських атак. Це пов'язано з тим, що її територія є найбільшою у Європі. Крім того, Росія від початку повномасштабного вторгнення використала всі види розвідки, щоб знищити українську систему ППО.

"Ворог має досить розгалужену систему розвідки. Він проводить повітряну, наземну розвідку, чимало російської агентури на території України працює, які виявляють місця знаходження ППО і повідомляють ворога", — сказав Ігнат.

Тому Україна вирішила створити унікальну систему ППО, щоб протидіяти й цим загрозам.

"Унікальність нашої протиповітряної оборони — це створення з усього, що ми маємо", — розповів речник Повітряних сил.

В українську систему ППО входять:

переносні зенітні ракетні комплекси, вони є у всіх Сил оборони, а не лише у Повітряних силах;

мобільні вогневі групи із ПЗРК та зенітними установками, їх розмістили на небезпечних напрямках по всій території України;

винищувальна авіація, яка використовується для перехоплень дронів та крилатих ракет;

зенітні ракетні війська, які працюють як на лінії фронту, так і прикривають великі міста та важливі державні об'єкти.

Юрій Ігнат заявив, що сил та коштів, які є на озброєнні ЗСУ, недостатньо.

Саме тому ми просимо весь світ допомогти Україні будь-якими засобами, бажано — сучасними. Ми бачимо, що війна переходить у фазу атаки дронів… На кожен дрон потрібні вогневі засоби, щоб їх вражати. Це і зенітні ракети, зенітні самохідні установки, такі як Gepard та ЗРК", — додав він.

Нагадаємо, 7 листопада міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україну прибули зенітні ракетні комплекси NASAMS та Aspide. Він зазначив, що західна зброя посилить українську систему ППО.

31 жовтня у Повітряних силах розповіли, що під час російського обстрілу німецька система ППО IRIS-T спрацювала на 100%. Однак він додав, що Україна потребує більшої кількості таких систем.