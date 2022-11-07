"Создана из того, что есть": в ВСУ рассказали об уникальности украинской системы ПВО (видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Украину очень тяжело защитить от атак ВС РФ из-за того, что ее территория является самой большой в Европе, а РФ использовала все виды разведки, чтобы уничтожить украинские средства ПВО.

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Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) является уникальной из-за того, что она создана "из того, что есть". Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

Он отметил, что Украину очень тяжело защитить от российских атак. Это связанно с тем, что ее территория является самой большой в Европе. Кроме того, Россия с начала полномасштабного вторжения задействовала все виды разведки, чтобы уничтожить украинскую систему ПВО.

"Враг имеет довольно разветвленную систему разведки. Он проводит воздушную, наземную разведку, немало российской агентуры на территории Украины работает, которые обнаруживают места нахождения ПВО и сообщают врагу", — сказал Игнат.

Поэтому Украина решила создать уникальную систему ПВО, чтобы противодействовать и этим угрозам.

"Уникальность нашей противовоздушной обороны — это создание из всего, что мы имеем", — рассказал спикер Воздушных сил.

В украинскую систему ПВО входят:

переносные зенитно-ракетные комплексы, они есть у всех Сил обороны, а не только в Воздушных силах;

мобильные огневые группы с ПЗРК и зенитными установками, их разместили на опасных направлениях по всей территории Украины;

истребительная авиация, которая задействуется для перехватов дронов и крылатых ракет;

зенитные ракетные войска, которые работают как на линии фронта, так и прикрывают большие города и важные государственные объекты.

Юрий Игнат заявил, что сил и средств, которые есть на вооружении ВСУ, недостаточно.

"Именно поэтому мы просим весь мир помочь Украине любыми средствами, желательно — современными. Мы видим, что война переходит в фазу атаки дронов… На каждый дрон нужны огневые средства, чтобы их поражать. Это и зенитные ракеты, зенитные самоходные установки, такие как Gepard и ЗРК", — добавил он.

Напомним, 7 ноября министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Он отметил, что западное оружие усилит украинскую систему ПВО.

31 октября в Воздушных силах рассказали, что во российского обстрела немецкая система ПВО IRIS-T сработала на 100%. Однако он добавил, что Украина нуждается в большем количестве таких систем.