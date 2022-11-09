Покоя им не будет: в ВСУ оценили угрозу ковровых бомбардировок Украины (видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что система ПВО постепенно усиливается, поэтому российские самолеты не могут чувствовать себя в безопасности в украинском небе.

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Россияне вряд ли решатся прибегнуть к ковровым бомбардировкам городов, так как их самолеты не могут чувствовать себя в безопасности в украинском небе. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона.

"Средства ПВО позволяют не подпускать [российские самолеты] для атак бомбами свободного падения, — сказал он. — Сейчас Воздушные силы немного на другом уровне. Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им не будет покоя".

Игнат рассказал, что сейчас основой системы противовоздушной обороны являются зенитно-ракетные комплексы С-300 и Бук-М1. Теперь необходимо интегрировать в нее современную технику, которую Украине передают союзники, и постепенно заменять морально устаревшие советские образцы. Однако этот процесс займет много времени.

Спикер привел в пример новейшую немецкую систему IRIS-T. Сейчас у Украины есть одна такая установка, которая эффективно работает на южном направлении. Если немецкая промышленность выполнит свое обещание и к ней добавятся еще 2-3 установки и ракеты к ним, это в разы увеличит украинские возможности. То же относится и к системам NASAMS.

"С ними легче — ракеты к ним есть. Америка имеет достаточно таких средств поражения, как AIM-120 AMRAAM, а есть еще разработка, которая, возможно, сделает эту ракету более мощной, работающей на более дальние расстояния", — подчеркнул Юрий Игнат.

Он рассказал, что системы NASAMS имеют на вооружении около 12 стран, которые могли бы усилить украинскую систему противовоздушной обороны огневыми средствами и пусковыми установками.

Ранее Юрий Игнат назвал украинскую систему ПВО уникальной, так как она создана "из того, что есть". Учитывая гигантскую территорию Украины и охоту оккупантов на ПВО, систему выстроили из мобильных группы с ПЗРК и зенитными установками, истребительной авиации и зенитных ракетных войск.

Напомним, в ВСУ уверены, что оккупанты продолжат наносить удары ракетами и дронами по критической инфраструктуре Украине, так как на фронте их дела плачевны.