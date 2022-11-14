Украинский бомбардировщик Су-24М замечен в необычном сером камуфляже

Обозреватели считают, что такая расцветка характерна для самолетов, снятых с хранения.

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Штаб-сержант в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка Виктор Залевский опубликовал фотографии украинских войск в Херсонской области. Среди прочего, выделяется Су-24М в сером камуфляже.

10 ноября Залевский опубликовал фото с украинскими танками, РСЗО "Град", вертолетом и бомбардировщиком. Обозреватели обратили внимание на бомбардировщик Су-24М, который был в сером камуфляже. Самолет был сфотографирован на Херсонском направлении. На тот момент боец высказывал осторожный оптимизм об освобождении Херсона.

В твиттер-блоге "Calibre Oscura" обратили внимание, что темный камуфляж может говорить о том, что Су-24М был снят с хранения. О принадлежности самолета к украинским ВВС говорят герб Украины в задней части и украинский флаг на борту.

Добавим, что в ВВС Украины при модернизации самолетов борта перекрашивают в пиксель.

[ + – ] Су-24М в пикселе

Напомним, в ВСУ оценили угрозу ковровых бомбардировок Украины. Заявляется, что системы ПВО не дадут российским войскам чувствовать себя в безопасности.

В начале ноября ВСУ метко отработали по скоплению оккупантов под Николаевом. Всего было уничтожено 21 российских солдат.