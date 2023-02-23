У ВМС США пофарбували винищувач Super Hornet у випробувальний ретро-камуфляж (фото)

У випробувальній ескадрильї VX-4 Equaliser використовували логотип кролика з Playboy, однак через політкоректність він зник, так само, як і чорний глянсовий камуфляж, який зараз відродили до ювілейної дати.

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Військово-морські сили США пофарбували винищувач F/A-18 Super Hornet у чорну глянсову фарбу, яка присвячена випробувальним літакам Phantom і Tomcat. Про це повідомляє The War Zone.

Літак 9 авіаційної випробувальної ескадрильї Vampires базується на аеродромі військово-повітряних озброєнь у Чайна-Лейк, Каліфорнія. F/A-18 Super Hornet сфотографували під час заходу на посадку на базі ВМС Вентура Каунті Пойнт Мугу.

Незвичайний камуфляж відомий під назвою "Vandy-1", він використовувався на командирському літаку ескадрильї VX-4 Equaliser. Він базувався на цій же авіабазі, яка раніше називалася Пойнт Мугу. Спочатку чорний глянсовий камуфляж використовувався на літаках F-4J Phantom II. Відрізнялося чорне забарвлення тим, що на задньому крилі був зображений білий кролик Playboy. Також в ескадрильї були літаки в білому, сірому і помаранчевому забарвленнях.

[ + – ] Випробувальна ескадрилья VX-4

На літаках F-4 відомого кролика наносили на багато літаків ескадрильї VX-4. Такі зображення часто використовували з 1969 аж до 1990-х років. Також кролика Playboy наносили на стратегічний розвідувальний літак SR-71 "Rapid Bunny". Після низки реорганізацій та об'єднань VX-4 став VX-9 разом із крилом VX-5. Льотчики пересіли на F-14D. А останній літак із чорним камуфляжем був в експлуатації з 1994 до 2004 років. При цьому замість кролика на задньому крилі оперення був уже вампір із написом XF.

[ + – ] F-14D в одному з останніх камуфляжів Vandy-1

У 2004 році, коли F-14D "вийшов на пенсію", традиція наносити чорний глянцевий камуфляж на літаки зникла. З 2004 року ескадрилья почала використовувати стандартний сірий колір на повітряних суднах. Після 19-річної відсутності нова схема знову з'явилася на літаку. Однак тепер уже на винищувачі F/A-18 Super Hornet.

Ймовірно, камуфляж Vandy-1 повернувся на честь 30-річчя об'єднання VX-4 і VX-5 у VX-9. На ньому немає відомого кролика Playboy, що, найімовірніше, пов'язано з політкоректністю, вважають у виданні.

Нагадаємо, 10 лютого в США показали штурмовик A-10 Thunderbolt в історичному камуфляжі, історія якого йде в роки Другої світової війни.

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