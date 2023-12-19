"Міжнародний виклик": Пентагон оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів

Багатонаціональна ініціатива з безпеки під егідою Об’єднаних морських сил має на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі.

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Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів. У пресслужбі Пентагону повідомили подробиці.

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У заяві йдеться про те, що вільному перебігу торгівлі загрожує нещодавня ескалація нападів хуситів із Ємену. Захист моряків і дотримання міжнародного права стають актуальними у регіоні.

Пентагон назвав Червоне море критично важливим водним шляхом. Завдяки йому здійснюється дотримання принципів свободи судноплавства. Це головний комерційний коридор, який сприяє міжнародній торгівлі. Країни, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з проблемою, яку створює цей недержавний суб’єкт. Його представники запускають балістичні ракети й БПЛА на торговельні судна багатьох країн, які законно перетинають міжнародні води.

"Це міжнародний виклик, який вимагає колективних дій", — ідеться в заяві.

Багатонаціональна ініціатива з безпеки під егідою Об’єднаних морських сил і керівництва їх оперативної групи 153 зосередиться на безпеці в Червоному морі. Операція Prosperity Guardian об’єднує кілька країн, зокрема Сполучене Королівство, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські Острови та Іспанію, для спільного розв'язання проблем безпеки в південній частині Червоного моря та Аденської затоки з метою забезпечення свободи судноплавства для всіх країн і зміцнення регіональної безпеки та процвітання.

Єменські хусити та безпека у Червоному морі

Єменські хусити розпочали воєнні дії в Червоному морі, порушуючи міжнародне право. Вони здійснили напади на кораблі інших держав.

Військовий корабель і кілька комерційних суден США 3 грудня зазнали нападу в Червоному морі з боку Ємену. Підтримувані Іраном хусити часто атакують кораблі в регіоні, запускають безпілотники і ракети по Ізраїлю. Через напад на американський есмінець варто чекати серйозної військової ескалації на Близькому Сході.

11 грудня атакували БПЛА французький фрегат у Червоному морі. Проіранські проксі запустили з перервою у 2 години безпілотники по фрегату Languedoc. Екіпаж корабля застосував зенітні комплекси для захисту.

Нагадаємо, у США 15 грудня протестували підводний дрон Remus. Запуск було здійснено в межах операції Yellow Moray, що має на меті перевірку безпілотних апаратів ВМС для підводного патрулювання і розвідувальних місій.