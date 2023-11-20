Діяли як мініармія: єменські хусити показали кадри захоплення корабля Galaxy Leader (відео)

Під час спецоперації на вантажному кораблі нападники вигукували гасла, спрямовані проти Ізраїлю, свідчить відео. При цьому корабель має досить віддалений стосунок до Ізраїлю.

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Група єменських хуситів захопила вантажне судно Galaxy Leader, використавши для цього військовий вертоліт. Екіпаж судна не опирався озброєним людям, які бігали кораблем, розмахуючи автоматами. Кадри висадки на корабель та дії підрозділу іранських проксі опублікували у Twitter ЗМІ Clash Report.

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Кожен крок спецоперації хусити записували на відео. Спершу показали, як летіли на вертольоті, який безперешкодно сів на палубі вантажного корабля. З вертольота вибрались добре екіпіровані люди, озброєні автоматами. На відео можна порахувати їхню орієнтовну кількість: в кадр потрапило близько шести осіб.

Озброєні пірати просувались кораблем злагоджено, як навчений військовий підрозділ якоїсь мініармії, свідчить запис. Вони увірвались у рубку і примусили підкоритись екіпаж. Потім спустились в трюм — бігали по великому порожньому приміщенню та вигукували "Аллах акбар" та щось про Ізраїль.

Останні кадри показують рух Galaxy Leader, який просувається вперед, оточений шістьма катерами, на кожному з яких — мінімум по дві особи.

Діяльність хуситів — деталі відносин з Ізраїлем

Зазначимо, про захоплення вантажного корабля хуситами стало відомо напередодні, 19 листопада. Корабель рухався з Туреччини у Індію у Червоному морі, на борту — 22 члени екіпажу, серед них — жодного громадянина Ізраїлю. На щоглі майорів прапор Багамських островів, при чому здали його в оренду британці, а орендували японці. Також відомо, що до корабля дотичний ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер — він ним частково володіє. Пірати заявили, що їхня мета — атакувати кораблі, які мають стосунок до Ізраїлю або "несуть прапор сіоністського утворення".

Хусити — воєнізоване утворення, яке діє на території Ємену, починаючи, орієнтовно, з 1994 року. Їхнє гасло — "Бог великий, смерть США, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу". Ємен розташований на південному березі Аравійського півострова. Від нього до Ізраїлю — близько 1900 км.

Ємен, Ізраїль та Аравійський півострів Фото: Google maps

Кількість членів угрупування протягом десяти років зросло удвічі і у 2020 році досягло 200 тис. осіб. При цьому уряд Ємену вказує, що хусити діють під керівництвом Ірану. Також у мережі називають інших "союзників", серед них — Північна Корея, Сирія і навіть Росія.

Нагадуємо, у Ізраїлі Армія оборони продовжує вести спецоперацію проти праворадикальних ісламістів ХАМАС у Секторі Гази. Зокрема, 17 листопада представники ЦАХАЛ заявили, що ізраїльтяни досягнули поставлених цілей у палестинському анклаві, але діятимуть і далі. Між тим ЗМІ повідомили про підземний тунель палестинських терористів, який виявили під однією з лікарень Гази.