Діти та родичі 19 міністрів уряду Ізраїлю воюють у складі ЦАХАЛ, — ЗМІ

За даними журналістів, деякі рідні чиновників виконують бойові завдання в секторі Гази, а дехто вже отримав поранення у війні з ХАМАС.

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В Армії оборони Ізраїлю на захист країни встали діти і родичі президента і більшості членів 37-го кабінету міністрів. Про це повідомляє ізраїльський новинний портал Ynet.

Як підкреслює медіа, вони мобілізовані як пересічні громадяни, деякі перебувають безпосередньо в секторі Гази, а деякі вже встигли дістати поранення.

Серед міністрів Ізраїлю, чиї рідні зараз воюють у лавах ЦАХАЛ:

молодший син прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу — Авнер;

двоє дітей міністра оборони Йоава Галанта;

семеро членів сім'ї міністра Бені Ганца, який 2014 року обіймав посаду начальника штабу в операції "Непохитна скеля", зокрема троє його синів і зять;

21 родич, зокрема брати і племінники члена партії Ганца, міністра Хілі Трупера;

двоє синів міністра Гаді Айзенкота;

син міністра соціального забезпечення Яакова Марджі, який воює від самого початку бойових дій;

старша дочка міністра транспорту Мірі Регев служить офіцером, а зять перебуває у бойових інженерних військах у глибині сектора Гази;

дочка міністра економіки Ніра Барката, як і його брати та племінники;

двоє дітей міністра алії та інтеграції Офіра Софера;

син міністра науки, інновацій і технологій Офіра Акуніса служить на флоті;

всі діти міністра сільського господарства Аві Діхтера;

двоє дітей міністра освіти Йоава Кіша, які мобілізовані у резерв;

двоє синів міністра стратегічного планування Рона Дермера, при цьому один уже служить, а другий проходить процедуру призову. Крім того, мобілізовані також двоє племінників міністра;

два брати міністра фінансів Бецалеля Смотрича;

18-річний син міністра нацбезпеки Ітамара Бен-Гвіра перебуває в процесі призову, а двоє його зятів зараз служать у резерві — один в Іудеї та Самарії, інший у самому секторі Гази;

вісім членів сім'ї міністра у справах поселень Оріт Струк — четверо її дочок і четверо зятів;

члени сім'ї міністра праці Йоава Бен-Цура, ті, хто не служать, допомагають як добровольці. Один із родичів міністра дістав поранення під час бойових дій;

син міністра Іфат Шаші-Бітон служить солдатом гвардії, причому з перших днів війни;

син і дочка міністра юстиції Ярива Левіна.

Дочки міністра Гідеона Саара від попереднього шлюбу закінчили військову службу і були звільнені, зокрема від резерву. Діти від нинішнього шлюбу ще маленькі.

Син президента Іцхака Герцога воює безпосередньо в глибині самої Гази.

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Нагадаємо, 14 листопада Армія оборони Ізраїлю оголосила, що війська 7-ї бронетанкової бригади і піхотної бригади "Голані" контролюють кілька урядових будівель ХАМАСу в районах міста Газа.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю 16 листопада завершила операцію в західній частині міста Газа, очистивши територію від усіх бойовиків ХАМАСу.

В Ізраїлі також заявили 17 листопада, що ЦАХАЛ досяг усіх цілей у Газі, але зупинятися не збирається.