Действовали как мини-армия: йеменские хуситы показали кадры захвата корабля Galaxy Leader (видео)

Во время спецоперации на грузовом корабле нападавшие выкрикивали лозунги, направленные против Израиля, свидетельствует видео. При этом корабль имеет весьма отдаленное отношение к Израилю.

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Группа йеменских хуситов захватила грузовое судно Galaxy Leader, использовав для этого военный вертолет. Экипаж судна не сопротивлялся вооруженным людям, которые бегали по кораблю, размахивая автоматами. Кадры высадки на корабль и действия подразделения иранских прокси опубликовали в Twitter СМИ Clash Report.

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Каждый шаг спецоперации хуситы записывали на видео. Сначала показали, как летели на вертолете, который беспрепятственно сел на палубе грузового корабля. Из вертолета выбрались хорошо экипированные люди, вооруженные автоматами. На видео можно посчитать их ориентировочное количество: в кадр попало около шести человек.

Вооруженные пираты продвигались по кораблю слаженно, как обученное военное подразделение какой-то мини-армии, свидетельствует запись. Они ворвались в рубку и заставили подчиниться экипаж. Затем спустились в трюм — бегали по большому пустому помещению и выкрикивали "Аллах акбар" и что-то об Израиле.

Последние кадры показывают движение Galaxy Leader, который продвигается вперед, окруженный шестью катерами, на каждом из которых — минимум по два человека.

Деятельность хуситов — детали отношений с Израилем

Отметим, о захвате грузового корабля хуситами стало известно накануне, 19 ноября. Корабль двигался из Турции в Индию в Красном море, на борту — 22 члена экипажа, среди них — ни одного гражданина Израиля. На мачте развевался флаг Багамских островов, причем сдали его в аренду британцы, а арендовали японцы. Также известно, что к кораблю причастен израильский бизнесмен Рами Унгер — он им частично владеет. Пираты заявили, что их цель — атаковать корабли, которые имеют отношение к Израилю или "несут флаг сионистского образования".

Хуситы — военизированная группировка, действующая на территории Йемена, начиная, ориентировочно, с 1994 года. Их лозунг — "Бог велик, смерть США, смерть Израиля, проклятие евреям и победа ислама". Йемен расположен на южном берегу Аравийского полуострова. От него до Израиля — около 1900 км.

Йемен, Израиль и Аравийский полуостров Фото: Google maps

Количество членов группировки в течение десяти лет выросло вдвое и в 2020 году достигло 200 тыс. человек. При этом правительство Йемена указывает, что хуситы действуют под руководством Ирана. Также в сети называют других "союзников", среди них — Северная Корея, Сирия и даже Россия.

Напоминаем, в Израиле Армия обороны продолжает вести спецоперацию против праворадикальных исламистов ХАМАС в Секторе Газа. В частности, 17 ноября представители ЦАХАЛ заявили, что израильтяне достигли поставленных целей в палестинском анклаве, но будут действовать и дальше. Между тем СМИ сообщили о подземном тоннеле палестинских террористов, который обнаружили под одной из больниц Газы.