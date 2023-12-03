Ракетний удар по кораблях у Червоному морі: хусити атакували есмінець США

Підтримувані Іраном хусити часто атакують кораблі в регіоні, запускають безпілотники і ракети по Ізраїлю. Через напад на американський есмінець варто чекати серйозної військової ескалації на Близькому Сході.

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Військовий корабель і кілька комерційних суден США зазнали нападу в Червоному морі з боку Ємену. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на дані Пентагону.

"Нам відомі повідомлення про напади на корабель USS Carney (есмінець типу "Арлі Берк") і комерційні судна в Червоному морі. Ми надаватимемо інформацію в міру її надходження", — заявили в Пентагоні.

Імовірно, підтримувані Іраном повстанці-хусити атакували кораблі безпілотниками. Associated Press зазначає, що хусити проводять серію атак у Червоному морі, а також запускають безпілотники і ракети по Ізраїлю.

"Після нападу може бути серйозна ескалація і серія морських нападів на Близькому Сході через війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС", — зазначили автори матеріалу.

Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що атака почалася близько 10-ї години ранку в Сані, столиці Ємену. Напад тривав близько п'яти годин.

Перше судно вразили ракетою в Баб-ель-Мандебській протоці, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою, уточнює PBS News.

Представник хуситів, генерал Ях'я Сарі, заявив, що напади триватимуть доти, доки Ізраїль продовжує війну з ХАМАС у Секторі Газа.

За даними джерел арабського каналу Al Arabiya, USS Carney знищив один дрон хуситів у південній частині Червоного моря і помітив щонайменше одну балістичну ракету, випущену по цивільному комерційному судну Unity Explorer.

Співрозмовники Reuters у службі морської безпеки кажуть, що два дрони потрапили в суховантаж під час плавання в Червоному морі.

Нагадаємо, наприкінці листопада військовий корабель США збив безпілотник, який запустили з Ємену в бік Ізраїлю. Тоді корабель USS Carney супроводжував два кораблі, один з яких віз військову техніку.

Фокус раніше писав, як хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на його борту були українці, болгари, філіппінці та мексиканці.