Ракетный удар по кораблям в Красном море: хуситы атаковали эсминец США

Поддерживаемые Ираном хуситы часто атакуют корабли в регионе, запускают беспилотники и ракеты по Израилю. Из-за нападения на американский эсминец стоит ждать серьезной военной эскалации на Ближнем Востоке.

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Военный корабль и несколько коммерческих судов США подверглись нападению в Красном море со стороны Йемена. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Пентагона.

"Нам известны сообщения о нападениях на корабль USS Carney (эсминец типа "Арли Берк") и коммерческие суда в Красном море. Мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления", — заявили в Пентагоне.

Предположительно, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы атаковали суда беспилотниками. Associated Press отмечает, что хуситы проводят серию атак в Красном море, а также запускают беспилотники и ракеты по Израилю.

"После нападения может последовать серьезная эскалация и серия морских нападений на Ближнем Востоке из-за войны Израиля с боевиками ХАМАС", — отметили авторы материала.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что атака началась около 10 часов утра в Сане, столице Йемена. Нападение продолжалось около пяти часов.

Первое судно поразили ракетой в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Аденским заливом, уточняет PBS News.

Представитель хуситов, генерал Яхья Сари, заявил, что нападения продолжатся до тех пор, пока Израиль продолжает войну с ХАМАС в Секторе Газа.

По данным источников арабского канала Al Arabiya, USS Carney уничтожил один дрон хуситов в южной части Красного моря и заметил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по гражданскому коммерческому судну Unity Explorer.

Собеседники Reuters в службе морской безопасности говорят, что два дрона попали в сухогруз во время плавания в Красном море.

Напомним, в конце ноября военный корабль США сбил беспилотник, который запустили из Йемена в сторону Израиля. Тогда корабль USS Carney сопровождал два корабля, один из которых вез военную технику.

Фокус ранее писал, как хуситы захватили судно Galaxy Leader в Красном море, на его борту были украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы.