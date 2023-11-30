Летів із Ємену: непізнаний дрон намагався атакувати есмінець США в Червоному морі

Системи виявлення судна Carney оперативно виявила загрозу, проте журналісти не уточнюють, з якого озброєння було знищено безпілотник. У момент атаки есмінець супроводжував кораблі з військовим вантажем.

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У Червоному морі військовий корабель ВМС США збив безпілотний літальний апарат, який, імовірно, прямував із Ємену в бік Ізраїлю. Про це повідомляє видання Reuters.

Представники Пентагону, не розкриваючи своєї особи, повідомили, що есмінець "Карні" збив непізнаний безпілотний літальний апарат. За даними джерел, безпілотник був запущений з Ємену. Інформації про те, хто міг би бути відповідальним за запуск дрона, не надано.

За даними, система виявлення американського есмінця успішно виявила дрон. Однак тип використовуваного озброєння, яким було збито безпілотник, залишається невідомим.

"Хоча його наміри невідомі, БПЛА прямував до військового корабля", — заявили у відомстві, додавши, що на той момент "Карні" супроводжував два кораблі, один із яких віз військову техніку в регіон.

У заяві йдеться, що серед американського персоналу ніхто не постраждав.

Зазначимо, що есмінець Carney в межах міжнародних морських навчань Sea Breeze 2019 відвідував Одесу.

Нагадаємо, що військово-морські сили США успішно в Перській затоці випробували новітній безпілотник Flexrotor, розроблений компанією Aerovel.

А компанія HevenDrones представила дві нові моделі безпілотних літальних апаратів на водневому паливі — H2D200 і H2D250.

У листопаді 2022 року компанія GKN Aerospace зі Швеції презентувала незвичайний безпілотний літальний апарат, що працює на рідкому водні. Розробники випробували силову установку, яка спалює водень і виробляє електрику. Вона витримала великі навантаження.

А дещо раніше Hyundai і Rolls-Royce вирішили випустити електричне літаюче таксі на водневому паливі. Літак з вертикальним зльотом і посадкою отримає унікальну силову установку, яка об'єднає електромотори і рідке паливо.