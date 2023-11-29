Понад 6000 км окопів: експерт назвав зброю, яка могла б знищити російську оборону

Російські окопи та оборонні конструкції потрібно руйнувати потужною зброєю. Мова йде про артилерійські снаряди 155-го калібру, касетні боєприпаси, авіаційні бомби, ракети та безпілотники, розповів експерт Ігор Романенко.

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На тимчасово окупованих територіях Збройні сили Російської Федерації вирили понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд. Військовий експерт Ігор Романенко в коментарі "ТСН.ua" розповів, як зруйнувати ворожі окопи.

Він вважає, що російські окопи можна зруйнувати за допомогою потужних засобів ураження, зокрема артилерійських снарядів 155-го калібру, проте наразі їх Україні не вистачає.

"Партнери з Європи обіцяли нам надати 1 мільйон таких снарядів, але до цього часу таку кількість не дали. Чому? Тому що вирішили виробляти їх у себе, а потужностей у всієї Європи для цього немає. Купляти ж їх будь-де вони не хотіли, бо тут спрацювало правило – "кошти європейців мають залишатися у самих європейців", — сказав Ігор Романенко.

З його слів, через такий підхід ЗСУ не мають обіцяного мільйону снарядів. Зокрема, Німеччина передала 20 тисяч таких боєприпасів за останній час, проте їх вистачить на 2-3 дні, тоді як окупанти використовують по 50-80 тисяч снарядів за день.

Також експерт зазначив, що російські окопи та оборонні конструкції потрібно руйнувати потужною зброєю. Він наголосив, що ЗСУ отримали касетні боєприпаси ATACMS, проте це ті, якими можна ефективно бити по ворожій піхоті та легкій броньованій техніці. Натомість ЗСУ потрібні ATACMS, які б пробивали бетон на укріпленні, аби бойова частина вибухала безпосередньо в бункері.

"Це б була ефективна зброя проти інженерних конструкцій ворога, але у нас поки її немає. Дякуючи британцям та французам, ми отримали ракети, які вражають ворога на відстані до 300 кілометрів. Але, наприклад, німці нам таких ракет не дають, а американці не дають ATACMS з потужнішою бойовою частиною", — пояснив Романенко.

Військовий експерт розповів, що окопи можна знищувати, завдаючи ударів авіацією та використовуючи керовані авіаційні бомби вагою в 500 кілограмів або фугасні та касетні бомби в 1-1,5 тони. Крім цього, оборонні укріплення можна знищувати зброєю вітчизняного виробництва, проте Романенко заявив, що для цього потрібно налагодити її конвеєрний випуск. Мова йде про крилаті ракети "Нептун", український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім2".

"Таку зброю потрібно ставити на масове виробництво і відправляти на фронт. Також можна знищувати ворожі укріплення важкими дронами, які мають потужну бойову частину, бо такими легкими дронами, які є зараз у військових, ситуацію не вирішити. Потрібно потужно бити по ворожих окопах та траншеях — головне, аби було чим", — додав Ігор Романенко.

Нагадаємо, 22 листопада аналітики DeepState заявили, що російські військові накопичили понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, найукріпленішими областями є Запорізька та Донецька області.

29 листопада військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що в деяких областях, які межують з РФ, є найбільш відкриті ділянки, де немає водних перешкод, гір або річок, в результаті чого окупантам не складно їх проходити. Мова йде про Сумську, Чернігівську та Харківську області.