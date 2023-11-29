Более 6000 км окопов: эксперт назвал оружие, которое могло бы уничтожить российскую оборону

Российские окопы и оборонительные конструкции нужно разрушать мощным оружием. Речь идет об артиллерийских снарядах 155-го калибра, кассетных боеприпасах, авиационных бомбах, ракетах и беспилотниках, рассказал эксперт Игорь Романенко.

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На временно оккупированных территориях Вооруженные силы Российской Федерации вырыли более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений. Военный эксперт Игорь Романенко в комментарии "ТСН.ua" рассказал, как разрушить вражеские окопы.

Он считает, что российские окопы можно разрушить с помощью мощных средств поражения, в частности артиллерийских снарядов 155-го калибра, однако пока их Украине не хватает.

"Партнеры из Европы обещали нам предоставить 1 миллион таких снарядов, но до сих пор такое количество не дали. Почему? Потому что решили производить их у себя, а мощностей у всей Европы для этого нет. Покупать же их где-либо они не хотели, потому что здесь сработало правило — "средства европейцев должны оставаться у самих европейцев", — сказал Игорь Романенко.

По его словам, из-за такого подхода ВСУ не имеют обещанного миллиона снарядов. В частности, Германия передала 20 тысяч таких боеприпасов за последнее время, однако их хватит на 2-3 дня, тогда как оккупанты используют по 50-80 тысяч снарядов в день.

Также эксперт отметил, что российские окопы и оборонительные конструкции нужно разрушать мощным оружием. Он отметил, что ВСУ получили кассетные боеприпасы ATACMS, однако это те, которыми можно эффективно бить по вражеской пехоте и легкой бронированной технике. Зато ВСУ нужны ATACMS, которые бы пробивали бетон на укреплении, чтобы боевая часть взрывалась непосредственно в бункере.

"Это было бы эффективное оружие против инженерных конструкций врага, но у нас пока его нет. Благодаря британцам и французам, мы получили ракеты, которые поражают врага на расстоянии до 300 километров. Но, например, немцы нам таких ракет не дают, а американцы не дают ATACMS с более мощной боевой частью", — пояснил Романенко.

Военный эксперт рассказал, что окопы можно уничтожать, нанося удары авиацией и используя управляемые авиационные бомбы весом в 500 килограммов или фугасные и кассетные бомбы в 1-1,5 тонны. Кроме этого, оборонительные укрепления можно уничтожать оружием отечественного производства, однако Романенко заявил, что для этого нужно наладить его конвейерный выпуск. Речь идет о крылатых ракетах "Нептун", украинском оперативно-тактическом ракетном комплексе "Гром2".

"Такое оружие нужно ставить на массовое производство и отправлять на фронт. Также можно уничтожать вражеские укрепления тяжелыми дронами, которые имеют мощную боевую часть, потому что такими легкими дронами, которые есть сейчас у военных, ситуацию не решить. Нужно мощно бить по вражеским окопам и траншеям — главное, чтобы было чем", — добавил Игорь Романенко.

Напомним, 22 ноября аналитики DeepState заявили, что российские военные накопили более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях. В частности, самыми укрепленными областями являются Запорожская и Донецкая области.

29 ноября военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что в некоторых областях, которые граничат с РФ, есть наиболее открытые участки, где нет водных преград, гор или рек, в результате чего оккупантам не сложно их проходить. Речь идет о Сумской, Черниговской и Харьковской областях.